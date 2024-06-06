快訊

獨／全台縣市爭搶 輝達AI超級電腦中心落腳高雄？經長走訪間接證實

陸委會：台灣旅行團赴陸成員被留置 其他團員回台後才放人

影／台南新光三越前死亡車禍…8旬婦命喪大貨車輪下 駕駛肇逃畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特教生無法讀滿額國中 新北：周邊校可就近入學

中央社／ 新北6日電
新北板橋區1名特殊教育生家長不滿孩子無法就讀某國中，認為資源班的兒童是人球被踢來踢去，侵害受教權與國民義務教育。情境示意圖。圖／Ingimage
新北板橋區1名特殊教育生家長不滿孩子無法就讀某國中，認為資源班的兒童是人球被踢來踢去，侵害受教權與國民義務教育。情境示意圖。圖／Ingimage

新北板橋區1名特殊教育生家長不滿孩子無法就讀某國中，認為資源班的兒童是人球被踢來踢去，侵害受教權與國民義務教育。教育局說，可轉銜就近的國中就讀，不會漏接每名特教生。

新北市1名家長在臉書Facebook社群「爆料公社」貼文稱，她的自閉症孩子雖不嚴重，但接受資源班的特教，國小畢業將升上國中，卻因該國中為滿額學校，故遇到「不公不義」的事。

她說，依特殊教育法規章前往欲就讀的中山國中辦理轉銜時，校方通知因是滿額學校，她兒子依照排序為備取180號。貼文質疑，「辦理轉銜了不是嗎？為何會不能去讀該校」。

家長說，特教學生鑑定及就學輔導會幫特殊生安置學校，卻未注意學校有無總額管制，未保護兒童卻踢皮球，影響受教權益。

她說，不是要提告行政訴訟，只是希望孩子能夠入學。且以戶籍地分學區是錯誤政策，有違憲法保障人民居住與遷徙自由。養育特殊兒本就勞心勞力，卻要面臨無學校可讀狀況。

對此，教育局回應中央社記者詢問表示，不會漏接每1名身心障礙孩子。依據新北市立國民中學新生分發及入學作業要點，如學校經教育局核定為額滿國中時，新生入學先依該校學區（含自由學區）國小畢業生學籍順序，次依戶籍設籍先後順序決定，如未遞補進入，則改分發至鄰近國中就讀。

教育局說，經市政府特殊教育學生鑑定及就學輔導會安置之特殊教育學生。若學區內無適當場所提供時，得不受戶籍學區之限制，以就近入學為原則。

教育局說，不因身心障礙等身分，入學順序有差別待遇。但陳情的家長恐因戶籍遷徙緣故，導致她的孩子是非學區內的國小生，排序會比較後面。

教育局說，經查113學年度中山國中7年級為額滿年段，新生入學依上述原則比序入學，若未遞補進入則改分發其他鄰近國中。但因這名母親堅持就讀中山國中，實際上，還可就近選擇距離不遠的板橋、新埔、江翠、光復國中4所國中，以就近入學為原則。

教育局說，各校對特教生都設不同障別需求的資源班，普通班障礙程度輕微的特教生，僅部分科目抽離就讀資源班，不因改分發而影響就學權益。

教育局 資源班

延伸閱讀

康橋校車2個月內2起事故 新北不排除減招

新北市府小內閣傳微調？侯友宜：思考調整最強部隊

新北技術型高中因應少子化挑戰 新增特色科別吸引學生

黃仁勳說輝達研發中心在台北附近 新北？侯友宜：一定全力支持

相關新聞

特教生無法讀滿額國中 新北：周邊校可就近入學

新北板橋區1名特殊教育生家長不滿孩子無法就讀某國中，認為資源班的兒童是人球被踢來踢去，侵害受教權與國民義務教育。教育局說...

雲林興華國小攜19名海口囝仔征服百岳 登山夢成真：成長的喜悅

「我們離海洋很近，山很遙遠又陌生。」雲林縣麥寮鄉興華國小19名六年級海口囝仔，為完成登山夢，去年開始集訓，從認識山林到體能...

看見3千公尺風景 麥寮興華國小19生攻上合歡山東峰

雲林麥寮鄉興華國小19名小六生從去年開始為登合歡山做準備，今天在9名老師陪伴下，挑戰個人耐力體力，花1.5小時攻上合歡山...

丟滅火器、校舍塗鴉…畢業生校園搞破壞嗆「辦不了我」 校方：將追究賠償責任

畢業季到來，不少學校正舉行畢業典禮，但北市某所公立高職卻有畢業生以為畢業後學校就管不到，竟在校園中肆意破壞公物、塗鴉校舍...

嘉義縣教師不當體罰 女童看身心科哭喊：被知道死更慘

嘉義縣東石港墘國小今天傳出代理教師不當管教，以上課不認真、考試分數低為由，要女童罰跪上課，還會賞耳光、持熱融膠條打手，女...

新北技術型高中因應少子化挑戰 新增特色科別吸引學生

少子化衝擊，新北市技術型高中新設特色科別，吸引學生就多，如瑞芳高工110學年度開北部唯一空間測繪科年年滿招、樹人家商對準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。