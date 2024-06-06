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林口國中師生走訪國家人權博物館 感受真實歷史事件

觀天下／ 記者陳郁薇/新店報導
林口國中師生一行人就到位在新店區的國家人權博物館，走訪白色恐佈景美紀念園區，走出課本加深對歷史事件的印象。 圖／觀天下有線電視提供
林口國中師生一行人就到位在新店區的國家人權博物館，走訪白色恐佈景美紀念園區，走出課本加深對歷史事件的印象。 圖／觀天下有線電視提供

新北市校外文化體驗，連結文化與教育系統的資源，帶領國中小學生到文化部所屬場館和新北市美術館等地，透過實際走訪藝文場館，培養對文化藝術的感知及興趣。今(6)日林口國中師生一行人就到位在新店區的國家人權博物館，走訪白色恐佈景美紀念園區，走出課本加深對歷史事件的印象。

戒嚴時期白色恐怖景美紀念園區」為軍事、政治、治安案件之審訊、羈押的場所，有許許多多政治受難者在此遭到判刑，或判處死刑，或判處刑期，短暫羈押後轉送往綠島或台東泰源監獄，部分就在園區代監執行；「美麗島事件」1980 年在第一法庭舉行「軍法大審」、軍事情報局長汪希苓因「江南案」在此服刑。「白色恐怖景美紀念園區」在台灣人民爭取人權發展的歷史中，具有特殊意義。

林口國中校方表示，今年校外文化體驗活動推動學校帶領學生走出校園，走進戲劇院、音樂廳、演藝廳、美術館、博物館、歷史現場等文化場域，提供孩子們接觸的機會，相信對孩子的文化素養提升有很大的助益，相信能夠拓展孩子的視野。

學生蔡沛錦表示，今天第一次來到國家人權博物館，在專業導覽解說下，還有當時場景重現，彷彿置身在歷史事件中，平常在歷史課本上讀到的內容，藉由校外文化體驗，更了解當時歷史脈絡。

受難者 國家人權博物館 戒嚴時期 白色恐怖 美麗島事件

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