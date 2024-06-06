雲林興華國小攜19名海口囝仔征服百岳 登山夢成真：成長的喜悅

「我們離海洋很近，山很遙遠又陌生。」雲林縣麥寮鄉興華國小19名六年級海口囝仔，為完成登山夢，去年開始集訓，從認識山林到體能訓練，今天在老師帶領下挑戰合歡山，師生以1.5小時征服東峰，站在高峰遠望無邊無際群山，體驗了登泰山而小天下的浩然之氣。

校長王瓊慈表示，麥寮靠海，小朋友生活在海洋資源中，少有機會接觸山林之美，校方107年推動六年級山林教育，由老師帶領學生走進山林，造訪百岳，與群峰對話，增加生活體驗。

今年20多名畢業生，為一圓登山夢，去年開始準備，安排體能訓練，晨跑操場、負重訓練和山野教育。原訂去年10月出發卻遇上颱風，延至今年4月一場恐怖的花蓮大地震，再次讓大家山夢難圓，直到昨天才出發成行。

今天一早抵達合歡山東峰登山口，每位師生傳回訊息表達心情格外愉悅。19名學生在9名老師陪同下，以1.5小時完成攻頂，過程順利，王瓊慈說，山上空氣稀薄，考驗學生體力、耐力和意志力，有學生在距山頂僅約50公尺想要放棄，在大家鼓勵下，咬牙攻頂，終能站上山頂，眺望台灣山嶺之美。

完成攻頂的學生開心跳舞、高唱校歌；學生蔡瀅暄說，原本去年的行程因颱風、地震一再改期，昨天山區還一直下雨，大家還擔心行程可能被迫取消，直到登上高山那一刻，疲累轉換成欣悅，心中的成就和滿足，再險阻的高山，印證自己也能做到，是一種成長的喜悅。