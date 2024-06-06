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看見3千公尺風景 麥寮興華國小19生攻上合歡山東峰

中央社／ 雲林縣6日電

雲林麥寮鄉興華國小19名小六生從去年開始為登合歡山做準備，今天在9名老師陪伴下，挑戰個人耐力體力，花1.5小時攻上合歡山東峰，學生們站在3000公尺高山上，一覽台灣山野之美。

興華國小校長王瓊慈接受中央社記者電訪表示，「海洋離我們很近，山脈距離我們遙遠」，從民國107年起六年級學生展開山林教育，由學校老師帶領學生攀爬合歡山。

學生為了攻頂，從去年起準備，體育組長安排體能訓練，包括跑操場、負重訓練及山野教育；原訂去年10月就要出發，碰到颱風只好改到今年4月，結果遇到花蓮地震，學校考量學生安全，延到昨天從學校出發，今天上午9時抵達合歡山東峰登山口。

19名學生與9名老師花1.5小時完成攻頂，王瓊慈說，山區空氣稀薄，考驗學生體力、耐力及意志力，最後的50公尺，許多學生喊著要放棄，在同儕與老師鼓勵下，咬牙撐過，站在山頂眺望台灣山野之美。

學生們開心地在山頂上跳舞、高唱校歌；學生蔡瀅暄說，登山之行好事多磨，一再因颱風、地震而改期，昨天南投山區一直下雨，還擔心行程因為雨勢過大或山路坍方等原因而取消，但當登上高山那一刻，雖然感覺疲累卻也相當高興，自己終於做到了。

學生許昱揚分享在旅途中學到不要輕易放棄，當完成挑戰自我那一刻，就能享受到成就感。

合歡山 地震 颱風

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