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家長重理工語資難成班 北一女、板橋高中語資班熄燈
重理工輕人文深植家長內心，導致近年語文資優班、人文社會資源班招生下降，無法成班，讓高中不得不轉型。板橋高中語資班110學年度轉型，去年送走最後一屆語資班，改提供多元選修課程；北一女人社班111學年度也停召，今年送走最後一批學生，校方說人社班課程沒有消失，僅是轉型到選修課程中。
學術界常被詬病「重理工輕人文」，同理也深入家長內心。新北高中人文社會資源班、語文資優班招生困難，現有549人就讀資優班，扣除美術、舞蹈及音樂班，其他87人皆在數資班，人社班、語資班皆掛蛋。
板橋高中是新北唯一擁有集中式資優班，原有數理、語文資優班。新北教育局特教科長曹孝元說，板橋高中考量語文類學生人數比例及教學實務現況，語資班自110學年度轉型為資優方案。不過今年校園博覽會上，板中仍提到學校有1班語資班，曹解釋，雖然沒有語資班，但仍有語文資優鑑定考試，透過分散式資優形式，比如引進大專院校資源，為學生個別需求開課。
板橋高中校長賴春錦說，新北語文資優鑑定是面向全新北市高中生，板中語資班去年送走最後一屆後，這兩年仍有14、15人通過語資鑑定，學校會安排這些學生課後個別化教學，比如加強英文、第二外語、專題研究等內容。
北一女人社班於111學年宣布停召，最後一屆高三生今年畢業，校方表示，「人社班沒有不見，只是變得普及化」，新課綱上路後已經將人社的精神已落實在探究與實作，現在除了理工科學外，包含歷史、地理、公民也都有探究與實作課程，再這樣狀況下決定將人社班轉型，而人社班裡的課程也沒有消失，過去開設的相關選修課程，仍可讓後續的學妹們繼續參與。
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