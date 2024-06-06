曾祖父變裝搖滾咖…蔣萬安讚創意：下次找學弟設計造型

建中日前畢業典禮，校門口蔣公銅像延續過去傳統，學生幫銅像換上「搖滾風」引話題。身為蔣家第四代的台北市長蔣萬安今也被問，是否覺得「搖滾風」扮裝很適合故總統蔣中正。蔣說，他覺得簡約、有質感，這次的搖滾風像衣服上的香蕉是致敬義大利藝術家，所以他在想，接下來如果再次參加像類似嘻哈的活動，他的裝扮也許可以請教小學弟，幫他來設計一下。

對於建中畢業典禮，每年都會幫蔣公銅像換裝一下，蔣萬安被問到，身為蔣家後代覺不覺得適合？蔣說，他覺得非常有創意，這就是建中精神，學弟們非常有創意，尤其歷年看到學生有幫銅像裝扮成聖誕老人，有裝扮成「創．光速戰記」中的機甲戰士，還有面具等。

蔣說，這一次他看到相關的新聞報導，小學弟他們講說是要像義大利的藝術家comedian，希望呈現出來幽默反叛的精神，我覺得非常有創意，我希望能夠持續發揮這樣的創意，然後展現出建中學生這樣的精神。

媒體追問，是否這次的創意，很適合故總統？蔣萬安說，非常的簡約，有質感，而且有搖滾風，像衣服上的香蕉是致敬義大利藝術家，所以他在想接下來如果再次參加像類似嘻哈的活動，他的裝扮也許可以請教小學弟，可以幫他來設計一下。