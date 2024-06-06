南大附聰高三生開畫展 展現自閉生特殊藝術天賦
台南大學附屬啟聰學校高三生陳宛荺昨起到16日在校舉辦「我的畫，我的世界」個人作品展。展出充滿豐富想像力的平面、數位剪輯及立體造形等在校3年藝術創作。
「歡迎光臨，我很開心，謝謝大家。」雖然陳宛荺要練習好久才能說出這短短一句謝詞，卻已見證她的長足進步，家長非常感動，感謝學校導師及美工學程專業老師指導。
指導陳宛荺設計的老師朱建安表示，她的進步顯著，從最早透過手機找圖案臨摹，到現在能夠自由發揮想像力及創意，完成一件件有趣又色彩鮮明的作品，對她的成長深感欣慰。
朱建安說，陳宛荺雖患中度自閉，卻擅長人物速寫，更有獨特畫風，10分鐘內就能畫出人物特色Q版像，深獲大家喜愛。涵蓋多種風格和題材，每幅都展現獨特藝術視角和創意表現。她以一筆勾勒出圖案線條，尤其人物表情豐富，用色大膽分明。她對圖案比例的控制得宜，特別是在畫人物眼睛時，筆觸更是精準有形，讓人感受卡通及童趣手繪風格，吸引眾多目光。
朱建安還特地用電腦模擬陳宛荺的作品在衣服、馬克杯、手提袋及小擺飾上，當場展示給參觀的來賓師生，期待她的作品未來有機會能運用在文創商品，為大眾帶來更多美的生活享受。
策展人教務主任陳杉吉表示，陳宛荺校慶時為校長速寫人像，也在參與華山基金會服務活動時為長者速寫，贏得熱烈好評。她曾就讀的學甲國中、學甲國小的主任、特教班老師都還保留她當時的作品，還特別組團來參觀她的首次個展。
陳杉吉表示，南聰開設「美感工作坊」、提供設計課程教學及學生作品展覽，具美感氛圍能讓學生找到自己的學習速度，安全創作並能展示學習成果，「讓自閉症的孩子可以成為自己的主人，走出獨特的風格」。校長郭勇佐表示：成就每個孩子是學校努力的目標，希望學校在發掘孩子的潛能後，有更多的孩子勇敢的站出來表現自我。
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