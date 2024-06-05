嘉華高級中學變「高職」中學？校方將補發畢業紀念冊
嘉義市私立嘉華高級中學今天傳出畢業紀念冊印錯，不只校名被印成「高職」中學，連內頁浮水印都誤植「斗六國中」英文，家長對此感到憤怒，畢聯會澄清未參與校稿，目前校方已緊急重印，並發貼紙給學生，將刊誤地方修正，每人將拿到2本畢業紀念冊。
畢業生家長指出，畢業典禮前3天有學生發現內容錯誤。不只誤植嘉華「高職」中學，就連浮水印也是「YUNLIN COUNTY DOU LIU JUNIOR HIGH SCHOOL（斗六國中）」，一本畢冊要價900元，質疑廠商及學校未細心校稿，還打算發貼紙將刊誤處直接黏上。
校方表示，國中及高中部畢業紀念冊因學校校稿疏忽，共造成19處誤植，發現錯誤後就決定重印，對學生及家長深感抱歉，發貼紙絕不是想蒙混，盼外界不要誤會解讀，預計6月17日會將新的畢業紀念冊發給學生。
畢聯會表示，畢聯會未參與畢業紀念冊總校稿，對於發生刊誤深感錯愕，積極透過師長與校方溝通，將各班畢業紀念冊收回進行修正處理，發還時間將由校方另行公佈，校方也承諾將補發新版畢業紀念冊，最終每人共會領到2本畢業紀念冊。
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