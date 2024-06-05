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校名、浮水印全錯了！嘉市某中學畢業紀念冊誤植 家長傻眼：很離譜

中央社／ 嘉義市5日電
嘉義市私立嘉華高級中學今年畢業紀念冊發生誤植情況，不僅校名被標上高職，連內頁校名浮水印也是某國中的英文校名，引起家長、學生不滿。圖／民眾提供（中央社）
嘉義市私立嘉華高級中學今年畢業紀念冊發生誤植情況，不僅校名被標上高職，連內頁校名浮水印也是某國中的英文校名，引起家長、學生不滿。圖／民眾提供（中央社）

嘉義市私立嘉華中學今年的畢業紀念冊出現誤植情況，不僅校名被標上高職，連內頁校名浮水印也是雲林某國中的英文校名，引起家長、學生不滿。校方說，已重印，6月中旬發給學生。

1名嘉華高級中學高中畢業生的黃姓家長表示，子女今年從嘉華高中部畢業，昨天很開心拿到畢業紀念冊，但仔細翻閱發現，紀念冊封面不僅將嘉華高級中學誤植成「高職」，就連內頁的校名英文浮水印也誤植為雲林某國中的英文校名。

黃姓家長表示，學生發現畢業紀念冊誤植情況，向校方反映後，校方原先竟然只是要發貼紙，由應屆畢業生貼上封面校名更正，畢業紀念冊1本要價新台幣900元，學校處理方式過於草率，經家長會向學校表達抗議後，學校才決定緊急重印。

黃姓家長指出，嘉華中學畢業紀念冊「突槌」，研判是製作廠商直接拿套版製作，且忘了修改上一間學校的內容，將原本的高中變高職，就連內頁浮水印也是雲林某國中的英文校名，真得很離譜。

嘉華中學畢業紀念冊誤植事件，學校56屆畢聯會特地發聲明稿，除了深感錯愕外，特別澄清並未參與紀念冊的總校稿。

嘉華中學指出，今年製作的畢業紀念冊，因校方校稿疏忽造成有多處誤植，對家長及應屆畢業生感到抱歉，學校已緊急重印，預計6月17日發放新的畢業紀念冊給學生。

嘉義 畢業紀念冊 英文 雲林

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