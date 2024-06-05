雙溪高中新二代林意婷困境中突破自我 獲總統教育獎

雙溪高中學生林意婷，一位越南新二代，18歲的年紀經歷過家庭巨變，林意婷未曾責怪任何人，更不向命運低頭，反而拿出女力精神，用正能量面對人生，還把自己的生活故事拍攝成紀錄片，未來她想成為一位紀錄片導演，這樣在困境中突破自我，走出自己精彩的求學道路，也讓她獲得今年的總統教育獎。

今(5)日雙溪高中舉行畢業典禮，其中高三畢業生林意婷獲頒總統教育獎，並由總統教育獎委員黃乃輝授獎，林意婷希望藉由自身經歷傳遞善意，帶著微笑面對所有困難，高一起參與紀錄片拍攝，《林家小院》獲得2023新北市學生影像新星獎新北精神獎、種子新星獎、神腦原鄉踏查記錄片最佳觀點獎、國際柔術比賽雙面金牌。

紀錄片《林家小院》，在2023年新北市學生影像新星獎上榮獲「新北精神獎」，以其獨特的地方色彩和個人奮鬥歷程脫穎而出。她的人生似乎又多了一條出路，從之前的茫然迷失，轉變為比任何人都堅定。

林意婷表示，想成為一名生態紀錄片導演，為生態發聲，推廣環境議題，並想走向國際影展，為台灣努力。也希望返鄉服務，為家鄉發聲。目前已透過特殊選材管道錄取國立台灣藝術大學電影學系。

雙溪高中校長葉俊士說，林意婷面對家庭功能不彰與家中不斷的變故，仍以正向態度接受各種挑戰，高二學習製作紀錄片的經歷，使其在新北市諸多比賽中屢獲佳績，又以作品「風再吹起時」入圍2024柏林環境紀錄獎，其突出表現出類拔萃，足為青年學子之典範。