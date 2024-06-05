勵志中學生寫下海洋暴烈與溫柔 獲海洋詩創作獎特優

法務部矯正署勵志中學高三生江同學書寫海洋的暴烈與溫柔，以詩句「海浪擊打沙灘，彷彿在叫著誰該從夢裡醒來」、「你占地球的70% 我的肉體顯形基因密碼」等等觸動評審，獲得第三屆海洋詩創作獎高中組特優。

6月8日是「世界海洋日」，教育部推廣愛護海洋、永續海洋的理念，舉辦「第三屆海洋詩創作」競賽，歷經初審、複審及決審三道評選程序，評選出國小組18件、國中組18件、高中組15件、大專組8件及教師組7件，共66件獲獎作品，今天於國家圖書館舉辦頒獎典禮。

其中高中組特優為勵志中學的江同學。勵志中學少年因觸法，被判感化教育與社會隔絕。江同學今天無到場，也依照規定不能有全名。

江同學在創作簡介中自述，他是台東都蘭的阿美族人，仰臥山海之間，海洋是最親近的友伴、家人和情人。小時候在海邊打鬧著，跳進海裡讓海擁抱，感覺特別溫暖、舒服。從小到大他都在海邊成長，很想再次回到小時候那溫暖的擁抱中。但就算穿越回到同樣的地方，現在的他也開心不起來，因為那只是回憶了。

他也提到，自己學習衝浪、學習浮潛，詩句中當浪花一朵朵抽可身軀，「洋流撫平我靈魂的褶皺」，面對大海他可以暫時拋開煩惱和不可解的困惑。「你張開雙臂，我被大海深深擁抱」，海洋由力道不會太大力也不會太小力，是催人沉沉睡眠的。

評審評語指出，這是一篇感染強而心思細緻的好詩作，充沛出於愛和誠實的領受與感知，產生暴烈與溫柔，作品內生出了眼淚、悲傷和褶皺、人間。

其餘得獎作品也相當優秀。台南市新營國小六年級林采萲以「追尋 比目魚」獲得國小組特優，詩作從4個不同層面切入書寫比目魚，文辭優雅、深切獲得評審青睞。林采萲表示，詩作共有4段包括初次認識比目魚、日常生活中見到的比目魚以及海生館標本、潛水影片中所見的比目魚，都讓她非常驚艷。