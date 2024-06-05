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鳳凰花開畢業季 韓國藝人金世正錄影台南獻祝福

中央社／ 台南5日電

鳳凰花開，曾於2024年台南跨年晚會上台表演的韓國藝人金世正，受邀錄製影片恭賀台南畢業生，引起學生騷動，也在社群平台瘋傳；市長黃偉哲更留言「還有其他驚喜等著你」。

台南市德光中學昨天舉行畢業典禮過程中，投影螢幕突然出現金世正的祝福「大家好，我是金世正，台南的畢業生們，真心的恭喜你們畢業囉。祝大家都能在自己的舞台上發光發熱，再次恭喜你們」。

影片立刻引起騷動，更有人錄下現場狀況上傳社群平台threads，黃偉哲也留言說：「還沒有畢業的同學，還有其他驚喜等著你，祝福你畢業快樂喔」。

其他網友留言表示「台南又贏，好羨慕」、「黃偉哲真的大贏」、「台南學生真的吃太好」、「扯爛，世正歐膩太寵台灣了」。

台南市政府今天告訴中央社記者，市府邀請金世正等多位明星錄製影片，為台南市畢業生獻上祝福，以隨機方式發送到各校。

黃偉哲也說：「除了金世正，還有其他明星喔，我們準備了多支影片，以隨機方式在不同學校播放，猜猜看還有誰呢，敬請各位畢業生們拭目以待」。

台南 影片 黃偉哲

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