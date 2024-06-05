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靜修高中畢業典禮 校長勉勵畢業生找到自己的亮點

聯合報／ 教育事業部
天主教靜修高中昨舉行畢業典禮，校長蔡英華頒發市長獎給畢業生。圖／靜修高中提供
天主教靜修高中昨舉行畢業典禮，校長蔡英華頒發市長獎給畢業生。圖／靜修高中提供

天主教靜修高中昨天舉行畢業典禮，近四百位畢業生在影片中一起回顧在靜園念書的日子，畢業生、家長向班導獻花，感謝三年來的照顧，師長則祝福畢業生勇敢奔向新旅程。

今年的靜修畢業典禮以「光影畢揚・星塵啟航」為主題，畢業歌是〈星火〉，校長蔡英華以「發揮天賦能力，找出你的亮點」勉勵學生，「你們如同光影般燦亮，照亮自己之餘也要照亮別人」，要成為有愛有溫度的靜修人。

董事長蘇嬰珠以聖經「忘記背後，努力向著標竿直跑」、「不要害怕，也不要膽怯，因為你無論到哪裡，上主天主必與你同在」期勉學生，即使畢業了，「只要你回來，我們會在這裡等著你，為你加油」。

高三和班陳妤岑與國九真班李宜庭是今年畢業生的致詞代表。陳妤岑高中三年當過司儀、主持人、閱讀代言人等，他感謝靜修給予機會，參與許多有趣的活動，「雖然國中同學多進入公立高中念書，但我不後悔留在直升班，因為我找到興趣、做最愛的事」。

李宜庭說，剛入學時，因過去曾參加營隊活動，老師就指定他帶領大家參加課間操比賽，「一開始不知道該怎麼辦，還好老師適時指導」，後來發現在靜修最幸福的事情是，只要主動爭取，老師就會給予機會，能學習到很多課本外的知識。

靜修高中表示，校方提供豐沛資源與國外銜接，如國中部有外師全英語授課的加拿大ESL課程，高中部則有雙語菁英班、台加雙聯國際學程，去年已有學生因此到加拿大銜接高中課程，之後錄取加拿大滑鐵盧大學藝術與商業學系。

天主教靜修高中昨舉行畢業典禮，畢業生與家長向班導獻花，感謝老師教導。圖／靜修高中提供
天主教靜修高中昨舉行畢業典禮，畢業生與家長向班導獻花，感謝老師教導。圖／靜修高中提供
天主教靜修高中昨舉行畢業典禮，由各年級學生組隊的舞蹈表演，為活動劃上句點。圖／靜修高中提供
天主教靜修高中昨舉行畢業典禮，由各年級學生組隊的舞蹈表演，為活動劃上句點。圖／靜修高中提供

光影 加拿大 畢業典禮

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