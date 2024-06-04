建中蔣公銅像「換裝」香蕉貼胸前 校長畢典致詞勉學生：好好談場戀愛

畢業季到來各校陸續舉辦畢業典禮，建中今晚舉行畢典，不過依照傳統在畢業季時刻，學生都會校門口蔣公銅像「精心打扮」，而今年畢典主題為「懷舊」，作者表示，透過搖滾和誇張的服飾凸顯出跳脫框架的創新思維，凸顯建中生灑脫、自由的氣質。

建中校門口蔣公銅像今天被穿上T-shirt、牛仔褲，手拿電吉他、戴墨鏡，成為校園中特別奇景，連路人路過好奇將其放上網路。據了解，每到畢業季建中生都會將蔣公精心打扮一番，多年來已成為畢業生必做傳統之一。

此次銅像的造型由建國中學第76屆畢業生謝侑霖、張品共同完成，創作者之一謝侑霖表示，設計結合畢業典禮的主題「懷舊」，透過搖滾和誇張的服飾凸顯出跳脫框架的創新思維，展現出建中學生灑脫自由的氣質，期許我們在面對社會的紊亂洪流時，能綻放笑容、昂首闊步的突破。

令人吸睛的是，銅像胸口被別了一個香蕉，謝侑霖說，是致敬義大利藝術家卡特蘭的作品「comedian」，背後不僅代表著幽默和反叛的精神，更多的是希望將政治作為愉快批評的載具的願望，讓各種聲音皆能充分理性表達，「不過香蕉已經被別人吃掉。」

而今天適逢建中畢業典禮，校長莊智鈞也特別帶「為什麼要談戀愛」一書上台致詞，勉勵同學未來好好談一場戀愛。他也相信，學生都是要做大事的人，勉勵學生不要為了別人聲音或不同的意見，就不敢堅持承擔。他期許同學，要不斷思考，人生不是只在追求考試或成績，思考自己人生的意義及價值。