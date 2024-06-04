雄中畢業典禮獻祝福 95歲日籍老校友獲頒「遲到78年」畢業證書

遲到78年的畢業證書！高雄中學畢業典禮上出現95歲老校友宮城政三郎以影片方式祝福學弟妹畢業快樂，宮城政三郎在日治時期因躲避戰亂，從沖繩逃至高雄陪伴父母，1945年更與雄中同學組成學生兵，遇到空襲造成10人喪名，日本戰敗後他返回日本，因緣際會下讓雄中得知後，頒發榮譽畢業證書給這位老校友。

台灣老兵關懷協會理事長朱家煌醫師去年6月率團前往沖繩參加台灣兵慰靈祭典，當時一同前往的日本軍護士楊廖淑霞女士談到，有一名高雄一中的老校友兵宮城政三郎先生，朱家煌身為雄中校友，得知後立刻和雄中聯繫，雄中清查學籍資料後，確認宮城政三郎曾經就讀，最後成功聯繫上對方。

據日本雄中校友會資料，宮城政三郎是第20屆學生，列為行蹤不明者；雄中透過沖繩當地琉球新報記者，與宮城先生取得聯絡，宮城先生說1944年戰爭逼近沖繩，他的父親在台灣與母親從事漁業，他想「如果要死，就在父母身邊」，於是1944年8月前往台灣，從沖繩縣立第一高校(現今首里高校)轉學進雄中。

宮城政三郎說，當時他的家靠近高雄港，成為美軍空襲目標之一，1945年初某日，他上學途中看見港口方向升起黑煙，返家發現自家周圍的景象慘不忍睹，還好家人已經避難到新威地區，同年他臨時召集雄中同學們成為學生兵，在壽山搬木材時遭到空襲，他和兩位同學在山洞逃過一劫，同隊同學卻有10人死亡。

宮城政三郎在影片中說「我想我所有的朋友們都不想死於戰爭中，我的台灣同學對於來自沖繩的我十分友善，當日本戰敗被引揚回日本時，新威的居民也對我說，不要回去，留下來吧！我衷心希望台灣永遠是一座和平幸福的島嶼」。