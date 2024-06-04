快訊

蘇姿丰宴請80名供應鏈夥伴！等級、價位曝光 較輝達高十倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從能走路到坐輪椅 暨大附中罕病「甲蟲少年」出書勉活在當下

中央社／ 南投縣4日電
國立暨南國際大學附屬高級中學4日舉辦畢業典禮，畢業生陳麒伍（坐輪椅者）獲頒生命教育獎，他將昆蟲觀察與生活心情寫成書「甲蟲少年的蛹室與永世」，鼓勵身邊每個人全心全意活在當下，不留遺憾。圖／中央社
國立暨南國際大學附屬高級中學4日舉辦畢業典禮，畢業生陳麒伍（坐輪椅者）獲頒生命教育獎，他將昆蟲觀察與生活心情寫成書「甲蟲少年的蛹室與永世」，鼓勵身邊每個人全心全意活在當下，不留遺憾。圖／中央社

暨大附中畢業生陳麒伍患有裘馨氏肌肉失養症，從能走路到需坐輪椅，但他仍熱愛生命，將昆蟲觀察與生活心情出書「甲蟲少年的蛹室與永世」，辦理新書發表會，鼓勵活在當下不留遺憾。

國立暨南國際大學附屬高中今天舉辦畢業典禮，陳麒伍獲校方頒發生命教育獎，他患有罕見疾病裘馨氏肌肉失養症，從發病至今，四肢逐漸失去力量，可行走距離從1公里縮短至100公尺，從腳踩實地到需要依賴電動輪椅，但逆境未擊倒陳麒伍，反讓他更熱愛生命。

暨大附中發布訊息表示，陳麒伍熱衷探索自然及昆蟲世界，平時也透過書寫表達情感、記錄日常生活、自創詩句和手繪，就算如今連拿筆寫字都有些困難，他仍隨身攜帶小冊子，悄悄收藏所有生活靈感，更將對昆蟲世界的觀察與生活寫成書「甲蟲少年的蛹室與永世」。

暨大附中校長黃方伯說，陳麒伍的生命經歷造就堅韌不凡，對自我的勉勵，同時也鼓勵身邊每個人「全心全意活在當下，不留遺憾」；暨大附中師生腳踏實地、勤學苦練共同締造許多佳績，感謝學校師長付出、畢業班導師陪伴與關懷，祝福畢業生勇敢邁向人生新階段。

暨大附中表示，113級畢業生升學金榜己有4人錄取國立台灣大學，刷新創校紀錄，特殊選才、大學繁星、科技繁星、原住民專班、獨立招生、軍校入學等升學管道己有百人上榜，錄取國立大學者占6成。

畢業典禮 罕見疾病

延伸閱讀

GIS-KY參加德國自動駕駛展 大秀科技肌肉

偏鄉校長請吃雞排捨不得吃原因曝光 牛排館連2年招待

罕病治療救命1針4900萬元！健保給付創下年齡最小案例

二林工商送走最後一屆綜高學術學程生 進修部媽媽級畢業生歡喜與兒同畢業

相關新聞

建中蔣公銅像「換裝」香蕉貼胸前 校長畢典致詞勉學生：好好談場戀愛

畢業季到來各校陸續舉辦畢業典禮，建中今晚舉行畢典，不過依照傳統在畢業季時刻，學生都會校門口蔣公銅像「精心打扮」，而今年畢...

從能走路到坐輪椅 暨大附中罕病「甲蟲少年」出書勉活在當下

暨大附中畢業生陳麒伍患有裘馨氏肌肉失養症，從能走路到需坐輪椅，但他仍熱愛生命，將昆蟲觀察與生活心情出書「甲蟲少年的蛹室與...

國小桌球隊員傳背被寫「不認真」、請進小房間 校方啟動調查

宜蘭縣某國小桌球隊傳出教練要求小球員在小房間「冷靜」，還用粉筆在球衣背後寫下「不認真」。校方今天表示，已啟動調查。縣府指...

雄中畢業典禮獻祝福 95歲日籍老校友獲頒「遲到78年」畢業證書

遲到78年的畢業證書！高雄中學畢業典禮上出現95歲老校友宮城政三郎以影片方式祝福學弟妹畢業快樂，宮城政三郎在日治時期因躲...

20多年後仍飽受煎熬！至少3女控遭猥褻 南投某國小狼師遭解聘永不錄用

南投縣中寮鄉某國小教導主任被控20多年前，在校內擔任教師期間「嚴重猥褻」多名女童，去年有3人挺身指控後，南投縣議員沈夙崢...

畢典秀單手伏地挺身掀轟動 「一手龍」校長：最喜歡這一段

台中一中校長林隆諺昨在畢業典禮秀了單手做10次伏地挺身後，掀起轟動。但他今天說，整個畢業典禮他最喜歡的橋段不是做伏地挺身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。