從能走路到坐輪椅 暨大附中罕病「甲蟲少年」出書勉活在當下

暨大附中畢業生陳麒伍患有裘馨氏肌肉失養症，從能走路到需坐輪椅，但他仍熱愛生命，將昆蟲觀察與生活心情出書「甲蟲少年的蛹室與永世」，辦理新書發表會，鼓勵活在當下不留遺憾。

國立暨南國際大學附屬高中今天舉辦畢業典禮，陳麒伍獲校方頒發生命教育獎，他患有罕見疾病裘馨氏肌肉失養症，從發病至今，四肢逐漸失去力量，可行走距離從1公里縮短至100公尺，從腳踩實地到需要依賴電動輪椅，但逆境未擊倒陳麒伍，反讓他更熱愛生命。

暨大附中發布訊息表示，陳麒伍熱衷探索自然及昆蟲世界，平時也透過書寫表達情感、記錄日常生活、自創詩句和手繪，就算如今連拿筆寫字都有些困難，他仍隨身攜帶小冊子，悄悄收藏所有生活靈感，更將對昆蟲世界的觀察與生活寫成書「甲蟲少年的蛹室與永世」。

暨大附中校長黃方伯說，陳麒伍的生命經歷造就堅韌不凡，對自我的勉勵，同時也鼓勵身邊每個人「全心全意活在當下，不留遺憾」；暨大附中師生腳踏實地、勤學苦練共同締造許多佳績，感謝學校師長付出、畢業班導師陪伴與關懷，祝福畢業生勇敢邁向人生新階段。

暨大附中表示，113級畢業生升學金榜己有4人錄取國立台灣大學，刷新創校紀錄，特殊選才、大學繁星、科技繁星、原住民專班、獨立招生、軍校入學等升學管道己有百人上榜，錄取國立大學者占6成。