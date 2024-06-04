國小桌球隊員傳背被寫「不認真」、請進小房間 校方啟動調查

宜蘭縣某國小桌球隊傳出教練要求小球員在小房間「冷靜」，還用粉筆在球衣背後寫下「不認真」。校方今天表示，已啟動調查。縣府指出，會善盡督導責任。

宜蘭某國小桌球隊5月底在練球時，傳出教練在小隊員衣服背後以粉筆寫下「不認真」，甚至還要求小隊員進入小房間。其他學員家長得知後，善意提醒校長。

校長今天指出，事件發生後，教練還與小隊員等人一起外出參賽；當事人家長與教練不只是舊識更是球友，6月1日也曾邀約教練一同用餐，雙方相處狀況良好，至今尚未收到當事家長投訴。

校長表示，已協調教練調整教學方式，避免再被誤會；至於小房間部分，據轉述是因小隊員在練球期間過於嘻鬧，才請球員至小房間「冷靜2分鐘」，小房間有光線，也不能上鎖。

宜蘭縣府教育處表示，目前尚未收到學校通報，但若涉及管教不當等違法情事，一切依法秉公處理，會要求學校啟動調查，善盡督導責任。