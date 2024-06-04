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游泳領畢業證書 汐止北峰國小畢業生拿雙證書

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北峰國小畢業生得要會游泳才能拿到畢業證書，學生一上岸就可以順利拿到畢業證書及游泳檢測合格證明。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北峰國小畢業生得要會游泳才能拿到畢業證書，學生一上岸就可以順利拿到畢業證書及游泳檢測合格證明。 圖／觀天下有線電視提供

又到了畢業的季節，汐止區唯一擁有游泳池的北峰國小，畢業生得要會游泳才能拿到畢業證書，在畢業典禮前夕，今(4)日學校舉辦游泳挑戰，現場包括汐止區長林慶豐、中興里長蔡振國等來賓都出席參加，在終點幫孩子們加油打氣，學生一上岸就可以順利拿到畢業證書及游泳檢測合格證明。

號令一下，學生賣力往游，北峰國小第77屆畢業生游泳挑戰，在校內的社后多目標體育館舉行，畢業生換上泳裝，在泳池邊待命，因為，今年要拿畢業證書，得先過游泳這一關，而來賓們則是在終點幫孩子們加油打氣，一上岸就可以順利拿到畢業證書及檢測合格證明，換句話說，這次畢業有雙證書，小朋友直說很特別也很難忘，最重要的是學會游游技能，很有成就感。

北峰國小校長劉國華表示，今天很感謝汐止區長、里長以及家長會長一起到學校來關心並且參與畢業生游泳測驗檢定跟領取畢業證書，北峰國小緊鄰基隆河，校內有一座很優質的游泳教學環境，歡迎各位都可以來參加。

汐止區長林慶豐指出，今天很開心來參與北峰國小六年級畢業生的游泳能力的檢定儀式，非常謝謝校長及老師們非常用心在游泳課程教學上，讓學校所有畢業生都能在得到游泳的檢測，一生都能夠受用。

四個班級派出代表，分別挑戰25公尺的自由式、仰式、蛙式以及蝶式，每次一組四個人大家一起往前衝，泳往直前，當天畢業生游泳挑戰成功。

汐止 畢業證書

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