野柳國小畢業感恩宴有特色 尚青綠色海鮮入料理

鮑魚鮮蔬沙拉、炸鱸魚排、海鮮濃湯和石花凍，彷彿來到高級西餐廳，萬里區野柳國小在世界海洋日前夕辦理海洋教育畢業薪傳活動「尚青綠色海鮮感恩宴」，結合社區永續發展行銷在地海食教育，並關注海洋生態為守護家鄉環境盡一份心力。

野柳國小校長張錦霞指出，海洋教育議題有許多不同面向，今年野柳國小的畢業薪傳與北科大USR計劃合作，突顯在地最新鮮的海食料理，邀請國宴主廚楊福強總監、漁會、金中和中華商海餐飲科師生蒞校指導協助，和野柳國小六年級畢業生一起完成綠色海鮮感恩宴。更加也是結合社區永續發展，並且扣緊聯合國永續發展SDGs12，做負責任的生產、消費者，以及SDGs14，關心海洋生態發展等目標。

野柳國小的學生們希望透過不一樣的畢業活動，為海洋生態盡一份心力，而這場活動就是平日裡學生在校學的食魚紅綠燈，透過挑選綠色海鮮來食用，進而保護快要絕種的紅、黃燈海洋生態，也藉由親手製作美味的餐點，要來感謝一直以來作為野柳國小後盾的貴賓與家長。