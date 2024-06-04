屏中4學生獲世界機器人賽冠軍 周春米：縣府當堅強後盾

國立屏東高中學生董原暉、邱慕昀、李晉、李宥緯組隊，以「家居智慧腦」作品日前到美國底特律勞倫斯理工大學，參加「2024 Robofest國際機器人大賽」，與全球16國好手競賽，勇奪科展創意賽高級組冠軍。縣長周春米3日接見，讚團隊是「屏東之光」，期盼優秀學子們未來持續努力，縣府團隊也會是最堅強的後盾，伴大家往夢想前進。

周春米說，參賽的四名學生克服時差和語言，展現超強默契、臨場反應與抗壓性，在全世界各國菁英匯集、競爭激烈的Robofest世界機器人大賽中奪冠相當不容易，謝謝學校師長們的指導與鼓勵，讓屏東近年來在國際相關賽事上大放異彩，這次奪冠的四位同學不僅展現科學實驗的專業，更能運用於生活節能需求的實際面，為台灣的科學教育增添光彩。

參賽學生說，比賽當天需現場展示作品示範，並4分鐘全英語報告，以及與評審進行2分鐘的問答環節，需要充分展現團隊合作和創造力，是這次表現優異的關鍵，能夠和全球優秀的學生同場競賽是相當難得的經驗，相互交流獲益良多。

周春米說，屏東縣積極推廣科普教育，目前已在明正、南州、潮州及車城國中設立四所自造教育及科技中心，以及建國國小科學教育資源中心，舉辦多場種子教師及學生研習，培養出具備厚實科學概念且習於動手操作的學生，未來會持續提供表現的舞台，讓各校的孩子相互觀摩交流，後續縣府團隊將更加努力，讓屏東的科技人才在世界舞台上發光發熱。