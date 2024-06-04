桃苗校園傳霸凌 校長否認蓋牌

苗栗縣議員陳碧華昨質詢，直指苗栗市某國小校長處理霸凌、性平疑似事件調查「蓋牌」，要求提案成立專案小組調查，縣長鍾東錦表達尊重，縣府配合調查，被指控的校長則喊冤有依規處理。桃園市議員凌濤質詢揭露有特殊生疑遭導師霸凌，要求跨局處因應，市長張善政允擴增校安小組功能。

陳碧華說，某國小近來發生學生疑似霸凌、性平事件，校長說了算，甚至蓋牌，老師要請事假，還被刁難要提出證據。校長作風與職場霸凌逼得老師退休、轉校，影響學生受教權。

校長回應，霸凌及性平疑似事件，學校皆依教育部相關準則處理，非校長能操控或主導。教育處指出，經查指涉霸凌、性平案，校方都有依規處理，後續加強校內霸凌防制與宣導。

桃園市近來也頻傳校園霸凌，凌濤昨質詢指出，有家長投訴，一名小六特殊生疑似遭導師辱罵、拍桌，導致不敢上學，質疑現階段通報及整體納管機制有問題？建議市府跨局處成立專責的校園暴力即時應變小組，並設置專線，「把陽光照進黑暗的角落。」

教育局回應，此案疑似「師對生」霸凌事件，依規決議受理，正調查處理中。教育局長劉仲成也說，學校只要疑似發生意外或行為偏差、霸凌等都必須通報，桃園市管考案件97%都已結案。