獨／單手伏地挺身啟發學生 中一中校長分享努力不懈精神
台中一中今天舉辦畢業典禮，校長林隆諺在教育局長蔣偉民以「為學生留下難忘回憶」鼓勵下，當場用左手做了10下的單手伏地挺身。他隨著現場學生數數，動作標準完成，英姿不輸武打明星李小龍，引起久久不歇的歡呼聲。
林隆諺也向學生們說了段故事，那就是他8年前擔任興大附中教務主任時，有次到中興大學參加壘球比賽時出了意外，跌入一處坑裡，造成左手撓骨粉碎性骨折。當時醫師說，僅有一半的機會可以復原，而他就在全身麻醉等待開刀時告訴自己「一定要練回來！」。
他說，開刀後，他等了8個月才展開復健，但因為肌肉都已經萎縮，他試著做雙手伏地挺身時，馬上就來了個「狗吃屎」。但他不放棄，左手練了3個月後開始能轉，又練了半年，慢慢進步下，終於恢復能做單手伏地挺身。
林隆諺說，以往曾在校園小試身手，在學生面前做過幾個，因此有學生知道校長會做單手伏地挺身。畢業典禮前也有學生說想看他表演，加上蔣偉民又現場鼓勵，他也就當場表演了一下。
他說，這麼做的意義，是希望學生們能了解，雖然只有50%的機會，但只要努力不懈，就可以達到120%的成果，「不要讓別人說你不行」。
林隆諺現年50歲，每天下課後會利用時間在學校跑步，若是晚上遇有飯局，也會在結束返家後到興大運動，因此，到現在仍維持著不錯的身材和體能。他也透露，事實上他左手單手伏地挺身還不只能做10個，右手還能做更多，希望學生們一起努力向前。
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