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彭啓明預告5日攜手文化部 啟動減菸蒂文化風氣

中央社／ 台北3日電
環境部長彭啓明今天接見北一女「菸沒綠洲」社團成員，並重申推動全國菸蒂不落地的想法。（中央社）
環境部長彭啓明今天接見北一女「菸沒綠洲」社團成員，並重申推動全國菸蒂不落地的想法。（中央社）

環境部長彭啓明今天接見北一女「菸沒綠洲」社團成員，並重申推動全國菸蒂不落地的想法；同時預告5日世界環境日，與文化部共同舉辦「減菸蒂 淨環境」活動，邀各界正視此議題。

環境部長彭啓明在臉書表示，今天接見北一女「菸沒綠洲」社團成員，並表示未來將借重「菸沒綠洲」的推動經驗，一起從文化風氣去改變帶動，讓我們的環境更好、更乾淨。

環境部日前於立法院報告時提出「推動全國菸蒂不落地方案」，目前為落實環境無煙蒂，打造優質健康環境。

根據報告內容，統計民國108年至112年違反廢棄物清理法第27條第1款案件數共32萬2952件，其中亂丟菸蒂約25萬628件，約占處分數77.6%，有將近3/4為丟菸蒂行為。

彭啓明今天提到，他在還沒上任前就有看過「菸沒綠洲」的活動影片，對於她們的熱忱深受感動；丟菸蒂這個小小的舉動卻會為環境帶來很大的污染，相信她們的行動一定也感動許多人，讓大家一起正視這個環保議題。

彭啓明認為，環境的問題需要從文化風氣改變，5日剛好是世界環境日，環境部將和文化部共同舉辦「減菸蒂 淨環境」的啟動活動，並邀請文化部長李遠（小野）以及民間團體與企業一起參與，集合大家的力量，從各方面去改變，大家一起努力讓環境更美好。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北一女 文化部 環境部

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