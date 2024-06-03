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大甲高中畢業典禮 校長著魔法長袍告訴學生這句話...
台中市立大甲高中今以「魔法學院」為主題舉辦畢業典禮，原來這是校長高榮利和學生們共同的巧思。典禮上，只見他身著一襲魔法長袍登台，告訴學生們，畢業後就進入了人生的奇幻之旅，但成功的魔法咒語是「時間在哪裡，成就就會在那裡」鼓勵學生們用感恩、勇氣、智慧和創造力開創屬於自己的未來。
副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席時，也順著此一話題表示，當年微軟創辦人比爾蓋茲便以「時間在哪裡，成就就會在那裡」勉勵員工，開創了微軟歷久不衰的事業，十分認同高榮利給學生的信念，並勉勵學生今後無論在各行各業「態度決定一切」。
鄭照新也比喻人的一生有三個家庭，第一個是父母的原生家庭，第二個家庭就是學校，第三個家庭是職場，這三個家庭都可能影響人一輩子。其中，學校不但是遇到困惑、問題、挫折的避風港，也會指引未來的人生方向。
他恭喜學生們「畢業快樂」未來在社會上發光發熱，同時也代為頒發總統教育獎給高三學生黎昱君，以及頒發市長獎給優秀畢業生。
典禮上，學校亦感謝經營事業有成的馮玉芳、蔣德勇捐款百萬元，資助清寒優秀學生，讓學生們能安心向學。
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