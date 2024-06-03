清水高中學生鍾昌諭克服罕病畢業 獲頒「樂觀進取獎」

台中市立清水高中今舉辦畢業典禮，身障學生鍾昌諭克服先天性肌肉萎縮症，順利完成學業，並因不畏艱難、勇敢追夢精神，獲學校頒給「樂觀進取獎」。他致詞時感謝家人、老師和同學們的支持和鼓勵，以及學校爭取許多輔助資源，讓他在高中3年能不害怕異樣眼光，好好做自己。

學校說，鍾昌諭出生即患有先天性肌肉萎縮症，導致他手腳日漸萎縮、脊椎變形、行動不便，需要仰賴電動輪椅輔助移動，日常生活起居都離不開電動輪椅。

在畢業典禮前，鍾昌諭希望不要僅能參加線上畢典，而要能親自出席，和同學一起畢業。因為鍾昌諭無法離開電動輪椅，再加上學校禮堂門口有高約一層樓階梯。學校為了他，特別尋找資源，租用大型平台式爬梯機，讓昌諭能終於能順利進入禮堂，和同學們一起高呼畢業快樂並接受表揚。

學校說，鍾昌諭身體限制並未阻礙他求知和追求夢想。他堅持每天上學，並總是請父親讓他在距離校門數10公尺處下車，再自己駕著電動輪椅進學校上課。

學校為他特別聘請助理人員在旁輔助，並申請相關輔具、安排適切的教室及座位、打造無障礙空間，希望讓他順利在校學習、生活。

對於鍾昌諭，同班同學肯定他堅強且獨立、樂觀，和同學相處十分融洽。導師黃濤鈞也說，鍾昌諭常說，希望同學們不要因他而受影響，同學們都佩服他的樂觀積極。

校長蕭建華說，學校竭盡所能提供學生適性的服務與照顧，建立友善的環境，這是教育的責任，也恭喜鍾昌諭順利畢業，展開人生的新頁。