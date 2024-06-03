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火場救人高中生返校上課 林雅各：想當體育老師

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣興華高中學生林雅各奮不顧身6進火場救獨居老翁，嗆傷住院治療後康復，今天返校上課受到班級師生熱情迎接，他說未來想當體育老師；老師教練也勉勵「繼續善良」努力築夢。

興華高中體育班二年級角力隊選手林雅各，5月29日清晨在頭份市6度進出失火民宅，背救出7旬獨居老翁，奮不顧身救人後，自己也因一氧化碳中毒癱軟送醫，經連日接受高壓氧治療出院，今天返回學校上課。

班級師生、教練為了歡迎見義勇為的林雅各重返課堂，在教室黑板寫上斗大「HERO！興華之光」舉辦歡迎會，特別準備蛋糕、花束及用養樂多拼成的大愛心圖案熱情迎接，祝福他「平安多多、健康多多」。

林雅各今天受訪時表示，上午上課前有先到醫院再做一次高壓氧治療，目前恢復很好，沒有任何不舒服，對於同學、師長精心準備的歡迎會相當感動，「多日不見，一回來就給我這麼大驚喜」。

林雅各因家境清寒，體諒家中經濟狀況欠佳，原本未報名參加6月中旬的班級畢業旅行，班上同學在其英勇義舉後，不想林雅各缺席，主動為林雅各發起集資旅費，最後由家長會贊助；校方也陸續接獲許多熱心人士電話，想捐款資助林雅各。

林雅各說，謝謝同學、家長會及各界對他的關心與資助，他充滿感謝；對於未來人生規劃，「如果有能力的話，希望能讀到師範大學，成為一名體育老師教角力」，至於外界好奇是否考慮直接考消防員，他說「不會，但會去當兵」。

在歡迎會上，林雅各的教練祝福「繼續保持善良」；導師詹喬惠則勉勵日後儘管急公好義，行事前仍應多思考，凡事三思而後行，並在運動表現上持續精進，朝全中運繼續努力，勇敢實現人生目標。

教練 獨居 體育

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