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最棒畢業禮物！ 中山工商高中軟式棒球賽獲全國總冠軍

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
中山工商棒球隊參加112學年度高中軟式棒球聯賽，晉八強賽後僅失一分，先後擊敗衛冕的成大南工、台中一中、花蓮四維高中，勇奪隊史首座金盃。圖／中山工商提供
中山工商棒球隊參加112學年度高中軟式棒球聯賽，晉八強賽後僅失一分，先後擊敗衛冕的成大南工、台中一中、花蓮四維高中，勇奪隊史首座金盃。圖／中山工商提供

中山工商棒球隊參加112學年度高中軟式棒球聯賽，晉八強賽後僅失一分，先後擊敗衛冕的成大南工、台中一中、花蓮四維高中，勇奪隊史首座金盃；校長林昭億表示，去年就有爭冠機會，因被大會取消八強資格，球員毫不氣餒、今年捲土重來，果然奪金圓夢，送給自己最佳畢業禮物。

高中軟式棒球聯賽由教育部主辦，中華民國學生棒球運動聯盟承辦，區域賽長達4個月，全國賽五月二十五日起在勝利棒球場、岡山棒球場、三民高中、高雄大學及頂庄棒球場舉行。林昭億指出，該校棒球隊成軍僅5年，但球員皆有棒球底子，多位曾在他校不適應轉至中山工商就讀，去年就有奪冠機會，但大會以有球員不符資格為由，取消八強資格，無緣爭冠。

林昭億指出，今年教練團及球員記取教訓，秣馬厲兵，陣中有14位高三生，都想在畢業前替高中生涯劃下圓滿局點，冠軍戰投手湯東叡完投五局失一分(非自責)，拿下勝投及大會MVP，獲打擊獎第三名，黃震軒獲打擊獎第二名。潘偉豪、蔡富丞贏得最佳教練獎，還有4名球員要去台鋼科大就讀，挑戰大學甲組棒球隊。

「心中一直有個英雄夢，卻在陰錯陽差下圓夢，畢生難忘!」湯東叡透露，他心中一直有個夢想就是想投冠軍戰，也把想法告訴教練，但教練團原先是安排周加恩上場，沒想到周加恩身體不適，換他上場先發，讓他欣喜不已，上場後認真的觀察對手，認真地投好每一球，最後贏得勝利，很高興能為球隊有所貢獻。

中山工商棒球隊參加112學年度高中軟式棒球聯賽，晉八強賽後僅失一分，先後擊敗衛冕的成大南工、台中一中、花蓮四維高中，勇奪隊史首座金盃。圖／中山工商提供
中山工商棒球隊參加112學年度高中軟式棒球聯賽，晉八強賽後僅失一分，先後擊敗衛冕的成大南工、台中一中、花蓮四維高中，勇奪隊史首座金盃。圖／中山工商提供

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