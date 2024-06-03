申請入學放榜／他們拍電影寫小說長跑拉二胡 藉此抒壓還拚上台大

升學是一種壓力，如何排解壓力也關乎學習的效果。台中一中學生曾奕翔今年申請入學上台大電機系，他說，自己藉由做喜歡的事，來緩解學測的壓力。不但寫了一本自傳形式的英文小說，還在為畢籌會拍片是圓了拍片夢。

曾奕翔說，自己讀幼兒園大班到小學時，有4年住在美國，所以英語對他而言，就像是母語一般。因為認為活在世上應該留些記錄，就在高二花了3個月的時間，完成了自傳形式的英文小說「Chasing the Legend」這本書後來不但出版，還賣出1百多本。

除了寫書、拍電影，曾奕翔還會彈吉他，甚至在讀書時也聽音樂抒解壓力。這樣不會影響學習的時間和效率嗎？他說，事實上，他發現每個人的時間都很多，只是有沒有善用。他因為了解自己想要什麼，且充分利用時間去做，不但排解了壓力，也完成自己想做的事。

和曾奕翔同為三年四班的張均浩、呂學彥這次也都考上台大電機系，另名張竣淇考上台大數學系，他們也都分別有不同的興趣，得以生活過的十分有趣，並能排解壓力。

呂學彥說，他喜歡打棒球、學德語、彈吉他、組樂高。因為曾奕翔邀他拍電影，他還有了穿著西裝在大熱天下行走的經驗，「原本的劇情片被我們演成喜劇」。

張均浩喜歡跑步、球類運動及拉二胡。他說，興趣是他讀書之餘紓解壓力、調劑身心常用的管道。拉二胡是國小開始培養的才藝，進入台中一中後，加入學校的天籟國樂社，並在全國學生音樂比賽團體項目中獲得絲竹特優、國樂合奏優等等佳績。