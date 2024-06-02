男高中生「偷拍女同學如廁」外流影片 嗆受害人：妳們又沒證據

校園版N號房！北部一所知名高中遭爆，該校籃球校隊學生自高一起經常在女廁偷拍女同學如廁，犯行時間長達三年，受害人多達數十人，他將偷拍的影片在社群軟體LINE上轉傳他人，甚至還嗆受害人「妳們又沒有證據，反正做了就做了！」

根據《鏡週刊》報導，受害人A同學的母親表示，去（2023）年11月有老師接獲學生通報，指控體育班一名男學生偷拍多名女學生，還將影片轉傳外流，校方進行校安通報，並聘請專家調查，訪談被指控的男學生及兩名受害人。受害人表示，她們在校慶前一週被同學告知，才知道自己被偷拍的影片在網上流傳，因此通知家長並與老師檢舉，提供被偷拍的三支影片。

性平會報告指出，加害人的籃球隊隊友表示，他們曾在高一、高二外出比賽時，看見加害者手機內有許多偷拍照片與影片，隊友們並未向師長通報，直到高三才東窗事發。不只如此，加害人還嗆受害人「妳們又沒有證據，反正做了就做了！」後來壓力太大，才坦承犯行，並刪除照片與影片。

A同學母親表示，班導說加害人常在上課期間肚子痛，想不到是躲在廁所偷拍，她質疑，加害人犯案時間長，也許還有共犯幫忙把風，知情的同學也選擇沈默，如此的共犯結構，才上演校園版N號房。

A同學母親也質疑，該校每年領取主管機關的補助經費超過上億元，然而廁所外卻沒有裝設監視器，廁間門板也有縫隙，加害少年從15歲開始偷拍，犯行時間長達三年，期間連老師都沒有發現，受害人可能還有更多人。