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15萬補助亞洲貧窮旅行 第18屆流浪者計畫首度擴及亞太

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2023年「流浪者計畫」得主林品碩，今年一月前往尼泊爾，於尼泊爾燒屍廟Pashupatinath。圖／林品碩提供
2023年「流浪者計畫」得主林品碩，今年一月前往尼泊爾，於尼泊爾燒屍廟Pashupatinath。圖／林品碩提供

2024年雲門「流浪者計畫」宣布開放申請，獎助對象為18至30歲的台灣青年創作者及社會工作者，提供最高達15萬元的旅費補助，獨自在亞洲進行「貧窮旅行」。今年獎助範圍擴及亞太地區，涵蓋外交部網站所列「亞西地區」及「亞太地區」。

2004年，雲門舞集創辦人林懷民宣布捐出「行政院文化獎」獎金，發起「流浪者計畫」。多年來，在智榮基金會持續支持和各界朋友的肯定下，該計畫至今已鼓勵160位獲獎者於亞洲進行「貧窮旅行」。2020年因疫情影響暫停三年，「流浪者計畫」於去年重啟徵件，近200位年輕工作者申請，七人獲得獎助。林懷民表示：「看到年輕人的渴望」。

多年來，「流浪者計畫」獲獎者們遍及各藝術領域，回台後仍持續為理想努力。第三屆計畫獲獎者楊士毅，獲邀在台南將軍扇形鹽田創作《生命大樹》地景裝置。而近兩年在歐亞舞台上嶄露頭角的編舞家王宇光是第15屆計畫獲獎者，也在今年4月入圍「世界舞蹈重鎮」倫敦沙德勒之井劇院（Sadler's Wells）的全新國際舞蹈大獎「The Rose International Dance Prize」決選。

去年再啟的計畫已有兩位獲獎流浪者完成旅行回台。去年底甫從雲門舞集離團的舞蹈工作者林品碩，今年一月前往尼泊爾群山。他在海拔五千公尺的陡峭山壁面對高山症，努力緩和症狀，與疲憊及恐懼共存。林品碩表示，「感謝群山讓我來到這裡。拍了一張照片，懷著感念，背包上身，前方還有路途要走。」這段旅程對他而言，不僅是對自然和身體的挑戰，也是對生命、死亡和存在的深思。

聲音工作者莊勝凱則藉由日本之行，重新探索自己的情感和感知。對聲響藝術和合成器文化的濃厚興趣，驅使他攜帶器材前往東京和大阪，在陌生城市中尋找靈感。途中，他決定暫時逃離原計劃，前往神奈川小城鎮二宮，過著簡單的生活，每天爬山、看海、觀察細小事物，重新體會聲音的力量與意義。他認為「在吵雜的城市忘記聲音，在靜謐的時刻想起聲音。」

第18屆「流浪者計畫」6月1日起開放徵件至6月30日截止。本屆計畫於線上受理，歡迎熱愛表演藝術、影像、視覺藝術創作，或有志從事公共服務、地方創生等社會工作者提出申請。申請方式及資格詳情與獎助辦法，歡迎至雲門官網 https://www.cloudgate.org.tw/wanderer-project 查詢。

雲門舞集

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