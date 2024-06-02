前台積電人轉行當馬祖代課老師 帶全校坐船看紙風車

聯合報／ 記者陳宛茜／連江縣即時報導
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」。圖／紙風車提供
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」。圖／紙風車提供

連江縣東莒島上的東莒國小全校總共只有六名學生。1日在校長劉碧雲、老師林澤民的帶領下，全校一起坐船到南竿島的梅石演藝中心看紙風車劇團演出的「台灣幻想曲」。一年級學生「饅頭」看完時直說「好酷」，這是他第一次坐在劇場裡看戲。校長劉碧雲則被劇中東引音樂家張龍雲的打動，未來打算將張龍雲編入教材之中，「現代小孩什麼都不缺，只缺典範。」

相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖。周五、六兩天在馬祖南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」，將其他離島的小孩接駁來此看戲，今天(2日)則跳島至東引演出「戲劇萬花筒」。

東莒國小師生一大早便搭船到南竿看紙風車，光船程便要50分鐘。四年級的庭妍和一年級的「饅頭」都是第一次進劇場看戲，直呼好酷好新鮮。饅頭喜歡串場靈魂人物「巫媽媽」，庭妍對劇中各種神明印象深刻，五年級的珺哥則被深具哲學意義的「時間老人」吸引 。

林澤民表示，2009年便曾帶著兒子在新竹看紙風車319兒童藝術工程，如今兒子都已經唸大學。原來他待過鴻海和台積電，從事科技產業20多年。卻在數年前準備轉換跑道。某次看到報導，東莒國小為了一個畢業生動員半個村莊的村民參加畢業典禮，讓林澤民決定來東莒應徵代課教師，「我一到東莒就愛上馬祖」。

偏鄉教師難尋，有科技資訊背景的教師更是難找。東莒國小校長劉碧雲透露，看到林澤民應徵的履歷時非常驚豔、馬上錄取，但又擔心他不會來。林澤民報到後擔任自然科與資訊老師，將AI人工智慧等科技知識和技能教給學生。

林澤民表示，紙風車319藝術工程非常「熱鬧」，368藝術工程則增加具文化意義的「在地故事」，多了文化的質感和信仰。不久前學生「饅頭」才在課堂上報告媽祖的故事，此次紙風車也在台上以輕鬆有趣的方式演出媽祖相關傳說與歷史，形成有趣的對照。

「現代小孩什麼都不缺，只缺典範。」此次紙風車在馬祖的「在地故事」中演出低音管演奏家張龍雲從小島走到的故事，讓東莒國小校長劉碧雲深受感動。劉碧雲說自己跟張龍雲一樣都是東引人，很早就聽說他的故事，但要到看了紙風車的演出，才知道張龍雲當年學音樂的過程多麼辛苦，「不是我們所看到的光鮮亮麗」。她打算把張龍雲的故事編在學校的本土教材之中，讓孩子在身邊就能找到典範。

相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」。圖／紙風車提供
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」。圖／紙風車提供
連江縣東莒島上的東莒國小全校總共只有六名學生。1日在校長劉碧雲(右一)、老師林澤民(左一)的帶領下，全校一起坐船到南竿島的梅石演藝中心看紙風車劇團演出的「台灣幻想曲」。記者陳宛茜／攝影
連江縣東莒島上的東莒國小全校總共只有六名學生。1日在校長劉碧雲(右一)、老師林澤民(左一)的帶領下，全校一起坐船到南竿島的梅石演藝中心看紙風車劇團演出的「台灣幻想曲」。記者陳宛茜／攝影
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」，劇中演出出身東引的低音管演奏家張龍雲的故事。記者陳宛茜／攝影
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」，劇中演出出身東引的低音管演奏家張龍雲的故事。記者陳宛茜／攝影
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在馬祖南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」，將其他離島的小孩接駁來此看戲，
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在馬祖南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」，將其他離島的小孩接駁來此看戲，
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」，劇中媽祖誤闖梅石藝文中心，相當逗趣。記者陳宛茜／攝影
相隔17年，紙風車兒童藝術工程二度登上馬祖，在南竿的梅石藝文中心演出3場「台灣幻想曲」，劇中媽祖誤闖梅石藝文中心，相當逗趣。記者陳宛茜／攝影

東莒 紙風車 馬祖

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