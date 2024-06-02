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布丁節取消送布丁 中壢高中：考量食安

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
國立中央大學附屬中壢高中校內松風館造型像布丁，因此衍生出布丁節活動。記額翁唯真／攝影
國立中央大學附屬中壢高中校內松風館造型像布丁，因此衍生出布丁節活動。記額翁唯真／攝影

國立中央大學附屬中壢高中520布丁傳情已成學校特色傳統，但今年活動傳食物疑似變質，3名學生吃了之後身體不適腹瀉就醫，廠商第一時間也賠了醫藥費。事發後，校方下令取消未來布丁節購買及贈送行為，活動名存實亡，引發學生不滿，也遭臉書網友撻伐；消息傳開，校方昨天表示未要求學生不能舉辦，是建議改以無食安疑慮的食物替代。

桃園市衛生局表示，學校辦活動若有學生吃東西後發生腸胃型的不適症狀，或發現有疑似食物中毒情形，校方應依學校衛生法等相關規定通報當地衛生主管機關，但衛生局從5月26日至今未接獲學校或教育部國教署通報，已介入調查，將了解整個活動流程與管理環節，必要時也會採樣，釐清整件事的發生原因。

中大壢中布丁節主要是學生在象徵「我愛你」的5月20日互贈布丁表達心儀情意，至今已成學校10多年的傳統活動，班聯會也幫忙採購和分送，但未料今年訂購布丁有包裝膨脹情形，學校事後調查有3名學生不適自行就醫。

事發後，班聯會5月26日公告「本會接獲學務主任下達之行政命令，決議將取消未來布丁節購買及贈送布丁之行為」，引發學生及網友熱議，不少人認為活動名存實亡，諷刺乾脆改送栗子跟粽子「栗粽節」。

壢中學務主任馬仲民表示，學校有保留布丁樣本放在保健室備查，而身體不適的學生事隔2日才提出就診單據，學校每天都有3、5名學生腸胃不適，無法判定是否跟布丁有關，所以判斷沒食物中毒，未通報衛生局。基於避免大型食安事件，所以建議未來改以其他創意但無食安疑慮的形式呈現。

衛生局 食安 食物中毒

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