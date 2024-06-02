專任輔導師短缺／醫師：身心障、受虐…施暴成因多

很多孩子在學校被欺負，卻不敢告訴爸媽、老師，原因就是擔心被罵，乾脆選擇隱瞞。專家指出，當孩子身上出現瘀青、衣服破損，或行為跟平常不一樣，例如突然不想去學校、失眠、食欲變差、不愛玩耍，就是可能遇到霸凌，家長關心時要聆聽，不要批評，要有心理準備等孩子自己說出遇到的困難。

學者說，校園霸凌樣態隨著時代演變，以往常見動手動腳、取綽號、嘲笑性取向，現在更多的是利用網路霸凌，例如孤立、散播威脅、謠言，讓孩子遭到霸凌時壓力更大。

國中生小安（化名）班上的同學用通訊軟體成立群組，班上同學會在群組上聊天、分享網路趣聞，但小安卻被封鎖無法加入群組，他認為自己遭到孤立，每天悶悶不樂；少年阿永（化名）被同學拍攝短片上傳ＩＧ，網友群起留言，講不適當的話，讓阿永相當受傷。

台灣社會福利總盟理事長卓春英說，孩子有時因互看不順眼，或小團體間的比較，而發生霸凌事件。如果孩子身體有瘀青、衣服破掉、汙損，畏懼或拒絕上學、孤立自己，恐是遇到霸凌。家長與老師要花時間觀察、了解、同理、支持、聆聽，陪伴孩子慢慢說出心理課題。

阮綜合醫院身心內科主治醫師洪櫻娟指出，曾有一位身材高大的國中男學生，時常因為小事就暴怒與同學發生衝突，且在校上課情況不佳，學校輔導老師通知身心科醫師協助評估，發現學生有情緒障礙需治療，就醫後情況明顯改善。

阮綜合醫院身心內科門診部主任林奕萱表示，成長過程曾被施暴、不會情緒表達，或有身心障礙困擾，都可能是孩子成為施暴者的原因。如發現孩子遭霸凌，問話時別心急，建議用溫和、不批判的方式詢問，且要給予時間等待孩子說出口，否則愈問愈急，反而讓孩子退縮。