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布丁節活動 中大壢中生吃完布丁腹瀉就醫…逾10年傳統恐生變

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，今年有學生吃了身體不適。記者翁唯真／攝影
國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，今年有學生吃了身體不適。記者翁唯真／攝影

國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，恐將改變形式。今年布丁疑從冷藏離開至室溫約3小時後，產品膨脹立即通報校方，更有3位學生疑似腹瀉，學生罵聲一片，主辦單位班聯會貼出公告表示，學務主任下達行政命令決議取消未來布丁節購買布丁行為。校方回應，廠商全額退費並給付學生醫藥費，也已請班聯會針對此事檢討，未來如何避免。

布丁節活動為中大壢中傳統活動，同學間會購買布丁送給同學或心儀對象，不過今年5月20日舉行活動時，卻有學生發現布丁出現包裝膨脹等情況，因此緊急通知學生不要再食用。

校方表示，廠商送到學校後，班聯會也放置冷藏中，中午12時再分送給有訂購的學生，不過有學生下午3時許發現包裝膨脹立即通報，當時學務處便將這些產品送往保健室，並廣播告知學生不要食用。

校方說，當天學生未有不舒服，事後與廠商反映狀況，廠商說明生產過程及保存都無問題。不過隔天朝會有告知學生若有腸胃不適就醫，可提供收據，廠商為了商譽願意給付醫藥費，共有3位學生檢附就醫證明，廠商也全額退款產品費用總共給9萬元。整起事件也都有告知家長讓大家了解學校處理方式。

班聯會在期間也都有發布相關事件處理狀況公告聲明，近日也發出調整公告，內容寫下「本會接獲學務主任下達之行政命令，決議將取消未來布丁節購買及贈送布丁之行為」，自113學年起布丁節取消販售布丁奶酪，原活動將改其它方式舉辦，最終執行模式下屆決定並於活動時公告。

臉書「靠北壢中」也有人發文寫下，「謝謝學務主任示範了什麼叫做『我說了算，其他人閉嘴。』謝謝班聯，真的是很棒的學生組織代表，也同時代表了無能與失敗」。

校方說，對於此事，學校有監督責任，並未要求學生取消此活動，現在民主社會學校不會去限制學生，不過有請班聯會提出檢討報告，未來要舉辦相關活動該如何避免同樣事情發生。

國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，恐將改變形式，班聯會發聲明解釋。圖／翻攝自IG壢中班聯
國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，恐將改變形式，班聯會發聲明解釋。圖／翻攝自IG壢中班聯
國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，恐將改變形式，班聯會發聲明解釋。圖／翻攝自IG壢中班聯
國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，恐將改變形式，班聯會發聲明解釋。圖／翻攝自IG壢中班聯
國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，恐將改變形式，班聯會發聲明解釋。圖／翻攝自IG壢中班聯
國立中央大學附屬中壢高級中學傳承多年的布丁節活動，恐將改變形式，班聯會發聲明解釋。圖／翻攝自IG壢中班聯

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