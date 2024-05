淡水竹圍國小跨國視訊 與韓國水原小學生交流

為了讓孩子接軌國際學到更多不一樣的文化教育,新北市淡水區竹圍國小,透過好鄰居協會全球夥伴中心,媒介來自韓國水原市的學學生Hanil Primary School Suwon Korea,進行世界公民教育--全球兒少網絡交流活動,透過自我介紹,還有學生的互相問答,讓雙方孩童可以了解不一樣的教育生活。

竹圍國小校長蔣承志表示,竹圍國小教學主軸為say hello to the world 向世界打招呼,打開國際溝通大門,而這次交流重點放在『Let’s SDGs 兒少永續行動家』藉由實質合作擴大國際網絡,並強化彼此海外援助效益,了解如何去實現SDGs,永續行動理念。

這次線上國際兒少交流,由臺灣好鄰居協會,國際救援及發展的非政府組織,協力夥伴提供相關資源,大家都因永續而相聚承諾共同努力,也就是SDGs第17項「夥伴關係」,期許未來竹圍國小能與更多的國際永續夥伴一起前行,將SDG實踐在校園學生學習生活當中,向2030新北永續城市邁進。