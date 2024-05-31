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淡水竹圍國小跨國視訊 與韓國水原小學生交流

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區竹圍國小與韓國水原市的學學生，進行世界公民教育--全球兒少網絡交流活動。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區竹圍國小與韓國水原市的學學生，進行世界公民教育--全球兒少網絡交流活動。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓孩子接軌國際學到更多不一樣的文化教育，新北市淡水區竹圍國小，透過好鄰居協會全球夥伴中心，媒介來自韓國水原市的學學生Hanil Primary School Suwon Korea，進行世界公民教育--全球兒少網絡交流活動，透過自我介紹，還有學生的互相問答，讓雙方孩童可以了解不一樣的教育生活。

竹圍國小校長蔣承志表示，竹圍國小教學主軸為say hello to the world 向世界打招呼，打開國際溝通大門，而這次交流重點放在『Let’s SDGs 兒少永續行動家』藉由實質合作擴大國際網絡，並強化彼此海外援助效益，了解如何去實現SDGs，永續行動理念。

這次線上國際兒少交流，由臺灣好鄰居協會，國際救援及發展的非政府組織，協力夥伴提供相關資源，大家都因永續而相聚承諾共同努力，也就是SDGs第17項「夥伴關係」，期許未來竹圍國小能與更多的國際永續夥伴一起前行，將SDG實踐在校園學生學習生活當中，向2030新北永續城市邁進。

永續 淡水

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