汐止北峰國小籃球場多裂縫 鋪面更新變安全

汐止區北峰國小籃球場，已經10幾年，時間一久，地面破損龜裂，甚至有5到10公分寬的裂縫，學生打球不安全，所以，新北市議員張錦豪也協助爭取經費改善，現在球場鋪面更新完成，小朋友運動打球更舒適安全。

中興里長蔡振國說，之前籃球場地面破舊，小朋友打球會跌倒，感謝議員張錦豪協助改善鋪面，學校安全第一，讓小朋友有安全舒適的地方打籃球。

新北市議員張錦豪表示，北峰國小籃球場因為長期以來排水不良，導致地面龜裂，所以，協助學校爭取到240萬整理鋪面還有上漆，將球場重新整修，現在己經完工，不管是學校學生使用或是附近民眾可以打球，都更方便安全，那一直以來，社后地區很多民眾都希望有一個青少年可以運動的地方，所以，不管是北峰國小、金龍國小或是尋找其他地方，讓青少年有一個運動的去處，一些運動設施，都希望能夠建置的更完整。

北峰國小校長劉國華指出，感謝新北市議員張錦豪協助學校籃球場地平工程的改善，有效改善之前地面 容易濕滑、龜裂的問題，讓小朋友有更優質運動的環境。