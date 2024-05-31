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嘉縣正義國小廢校變身 獲全球卓越建設獎肯定

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉義縣布袋鎮正義國小廢校多年，在農村水保署輔導下，社區成員努力讓長滿雜草的校園變身食農教育新場域，並打造老人食堂，榮獲2024全球卓越建設獎最佳環境文化類銀獎殊榮。

農業部農村發展及水土保持署南投分署今天發布新聞稿表示，布袋鎮正義國小變身食農教育新場域兼具社區照顧機能，榮獲2024全球卓越建設獎的最佳環境文化類銀獎殊榮，昨天於新加坡濱海灣花園授獎。

南投分署表示，近年與布袋鎮菜舖社區居民同心合作，以舊正義國小校舍為中心，將周邊擴展為具休閒遊憩與綠色療癒功能的體驗場域，結合農產地景轉型友善農作，更進一步推廣一系列從田園到餐桌的食農教育活動。

南投分署說，廢棄校園搖身一變，成為既能照顧在地長者，又能販售「菜舖好農」產物，還能提供學子與遊客五感體驗食農教育的多功能場域，進而代表台灣參加有全球建築公共工程奧斯卡之稱的全球卓越建設獎，在世界各國激烈的競爭中脫穎而出。

嘉義縣布袋鎮菜舖社區發展協會理事長蔡吉隆指出，正義國小建校距今已有60餘年，是在地居民學習成長的母校，後因廢校而無人管理，空間環境雜亂無章，除危害周邊農田外，更成為社區治安的隱憂。

蔡吉隆說，近年在水保局農村再生的輔導下，與嘉義縣府、布袋鎮公所等單位攜手合作，加上菜舖鄉親出力支持，逐步整理廢棄校舍及修復設施、整體營造周邊環境，終於成功轉型，繼續陪伴老中青三代的菜舖居民度過精彩的農情生活。

南投 嘉義 食農教育

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