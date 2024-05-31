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我彰化我驕傲！彰化平和國小曲棍球隊國際賽5連霸凱旋

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，小將們當時比賽情形。圖／彰化縣政府提供
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，小將們當時比賽情形。圖／彰化縣政府提供

彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，彰化縣長王惠美親至平和國小與全校師生迎接，對於他們優異表現，王惠美說：「我彰化我驕傲」」，承諾縣府會持續增添相關設施福利，讓小將們能夠繼續為台灣、為彰化爭光。

平和國小曲棍球隊成立已有34年，征戰國內外大小戰役戰果輝煌，曾在2017、2018、2019年獲美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽冠軍，後因疫情中斷，2023年第4次取得冠軍，今年再度參賽，與18個國家、150支隊伍、2千多位小將競技，又再次衛冕、創造5連霸的成績。

小將們今天凱旋歸國，縣長王惠美除到平和國小迎接時，獻上祝福與勉勵，且頒發加菜金，也將兌現承諾再請小將們一起用餐，做為鼓勵。王惠美並感謝校長、老師及家長會的支持，感謝教練的用心栽培，平時就用心訓練，讓學生們在異國他鄉，發揮實力，大放異彩，成為台灣的驕傲。

平和國小校長張鴻章表示，今年的比賽比往年更為艱困，在前四強賽時，1比1，PK後才進入前四強，冠亞軍也一樣，最後終於戰勝，獲得全世界的第一名，真的很不容易，感謝各界的支持與鼓勵。

平和國小曲棍球隊吳睿昕分享參賽的心情，他說，因為是去國外比賽，所以有些地方會跟平時練習的比較不同，還有會跟各國不同的隊伍比賽，感覺有些隊伍的隊員體力都很好，有些隊伍打球的力道很大，這次比賽讓他學習到很多，很開心。

守門員廖柏言也表示，因為美國比賽場地是草地，草地會凹凸不平，所以球很難打，但是他們仍突破困難，真的很開心能夠拿到冠軍。

彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，彰化縣長王惠美親至平和國小與全校師生迎接。記者劉明岩／攝影
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，彰化縣長王惠美親至平和國小與全校師生迎接。記者劉明岩／攝影
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，返國學校，受到師生及家長們的迎接。記者劉明岩／攝影
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，返國學校，受到師生及家長們的迎接。記者劉明岩／攝影
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，縣長王惠美（後排中）到學校迎接。記者劉明岩／攝影
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，縣長王惠美（後排中）到學校迎接。記者劉明岩／攝影
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸。圖／彰化縣政府提供
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸。圖／彰化縣政府提供
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，縣長王惠美迎接他們下車。記者劉明岩／攝影
彰化市平和國小曲棍球隊美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，獲得5連霸，11名小將今天早上凱旋歸國，縣長王惠美迎接他們下車。記者劉明岩／攝影

王惠美 美國

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