阿里山教師體罰停聘 校長也有責任

嘉義縣阿里山茶山國小日前傳代理教師不當管教，持棍棒毆打學生手臂及背部，還嗆聲自己背景很硬「有靠山」，議員昨在議會質詢呼籲重視管教問題，指山區師資逾半數代理教師，良莠不齊，盼增加正式教師員額。

議員詹琬蓁指出，該班級全部4名學生，都被老師體罰過，學生神情和傷勢難以掩飾，校長怎可能不知情？希望可將該名代理教師註記，避免未來再到其他學校任教；議員陳柏麟說，應強制執行相關規定，將該名代理教師註記不適任、永不錄用，對社會才有交代。

詹琬蓁說，山區代理教師難尋，品質良莠不齊，應多聘用正式教師，公費生需接受分發，讓接受師培的正式教師上山服務，盼提升教學品質，議員武清山說，山區每所學校逾半數是代理教師，目前已有原住民學生到彰師大接受教育，盼未來返鄉成為優秀師資。

縣長翁章梁說，看到學生傷勢感到很難過，已將該名代課教師停聘，校長也應負起相關責任，近期將召開會議，向147名校長鄭重提出「校園不當管教零容忍」要求，不能再有不當體罰案件發生。

教育處長李美華說，學生家長向教育部投訴後，隔天接獲通報，立即督導學校啟動校事會議，由外聘委員調查不當管教案件，目前正在彙整調查報告，會依照情節輕重不同，給予停聘1至4年或終身不得聘用等處分，並上傳網路平台供他校參閱，調查報告中也有校長相關責任。