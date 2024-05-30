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小四孩交女友！老爸翻LINE對話見「1舉動」傻眼 網：感覺不是第一次

聯合新聞網／ 綜合報導
小情侶示意圖。圖／Ingimage
小情侶示意圖。圖／Ingimage

「發現小孩有女朋友了？」一名爸爸Dcard發文分享，自己有幫正讀國小四年級的小孩申辦LINE、FB，並規定假日時才能拿手機，但近來孩子似乎默默交了女朋友，細看對話紀錄才發現女孩多次傳來網購截圖，讓他驚覺小孩疑似會將零用錢拿給對方花用，為此懊惱不已。

原PO指出，近幾個月來發現，小孩的通訊軟體中有一個別班的女孩，有時會發蝦皮的購物截圖，品項不乏有卡通對戒、項鍊、小公仔等，金額約在100至200元之間，讓他突然間驚覺，孩子居然拿出自己的零用錢讓對方購物。

對此，原PO也以聊天的方式詢問小孩，釐清是否喜歡那位女孩、想送她禮物，同時教導小孩「小朋友之間不能互相給錢」，不可以有金錢上的往來。然而，過了幾天再檢查手機，原PO還是看到了禮品截圖的對話，讓他懊惱直呼「該怎麼辦？」

貼文一出，網友們紛紛留言回應，「小四女生手法這麼純熟⋯感覺不是第一次」、「小女孩小四就自己買蝦皮了，小男孩還這麼小就把自己的零用錢都給對方了…這個要好好開導了」、「兒子感覺是純情戀愛腦」；也有人歪樓直呼，「好大方，這未來不得了。還缺女友嗎？幫我女兒報名」、「不是！每次都只買一個不到百元的東西，然後還要加60元運費，這我忍不了」。

不少網友則認為，小孩談戀愛沒有問題，但不該一昧以金錢取悅對方，「只能好好導正觀念，花錢討好不是良好關係的辦法」、「孩子會談戀愛沒什麼，但孩子可能還不清楚戀愛不用金錢取悅對方，可以跟孩子聊聊導正他的想法」。有家長建議，讀書期間不用太刻意去制止小孩交往、交友，但扯上金錢真的不太妥當，可改以家長身分，代小孩買禮物送給女孩；或者可以約女孩出來聊聊天，偶爾放學去彼此家中作客，讓大人們相互知道孩子們的往來，也會比較安心。

Dcard LINE 爸爸

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