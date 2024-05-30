北海岸準畢業生搭船新體驗 從海上看家鄉之美

北海岸很多學生雖然生長在海邊，不過有機會搭船出海的不多，更別說是更別說要從海上看家鄉。為了讓在地的準畢業生有親近海洋、認識家鄉的機會，新北市萬里區教育志工協會就辦理了搭船出海的活動，新北市議員周雅玲爭取經費，讓活動每年都能順利辦理。

市議員周雅玲表示，海邊生長的孩子常常看海，不過從海上看家鄉的機會不多，今年很開心親近海洋、認識家鄉的出海活動依舊順利舉辦，除了幫助金、萬的孩子從不同的角度認識家鄉，也要祝褔這群即將畢業的孩子們，未來如同航行般，會碰到風浪，但也會乘風破浪順利前行。

金山高中校長陳玉桂說，感謝新北市萬里區教育志工協會讓學生有機會在畢業前從海上愛家鄉，這趟航程預計沿途經過野柳岬與燭台雙嶼，要讓學生從海上欣賞美麗的鄉土，也藉此親近海洋，進而鼓勵學生守護海洋。

出船從海上看家鄉的活動分為四個梯次，萬里區教育志工協會特別邀請準畢業生參與，其實也是因為準畢業生即將邁向人生的另一個階段，透過這場出海讓準畢業生們感受乘風破浪的感覺，要來祝福學生們鵬程萬里、一路順風。