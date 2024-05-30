金山高中商管週直播帶貨 學生現學現賣推銷美食

金山高中商管群學生體驗直播帶貨課程的成果發表會，學生在鏡頭前直接吃起地瓜薯片，不計形象的影像紀錄起薯片被咀嚼清脆的聲音，這是學生們分組介紹金山在地伴手禮與美食，透過6個小時的工作方學習帶貨技巧，現學現賣，不只是賣力推銷家鄉美食，更加也讓師長與觀眾都看見了學生的無限創意。

金山高中校長陳玉桂說，商管週金山高中為商管群的孩子們邀請來自業界的講師，帶來從業工作中的各項經驗要與學生們交流。而線上直播帶貨也是熱門的電商工作選項，因此在直播帶貨工作坊中，學生們在業師的經驗傳承後分組實習，有人當主播而有人則是掌鏡或是當起幫忙回文的小編，各司其職，雖是實習，但也宛如真是直播間現場。

校長陳玉桂更指出，學生們是當天才分配到不同的金山伴手禮作為直播帶貨的主題，就要直接在課程中想出介紹的帶貨方式，並且在介紹中還要融入主播個人風格，傳遞學生直播間裡的獨特笑點與魅力，一場為期6小時的直播帶貨工作坊，不只是讓學生學習到直播帶貨的技巧，更加也讓師長們都見識到學生們的無限創意。