彰化經典小鎮應屆畢業生路跑 充滿快樂回憶

畢業季即將來臨，彰化縣田中鎮17所學校上千名應屆畢業生，今依年齡分別跑完3公里、5公里的田中畢業生路跑里程，滿頭大汗回到終點文興高中，笑臉洋溢成就感。

田中畢業生路跑被稱為田中馬熱身賽，7年前由田中馬創辦人鄭宗政發起，結合田中國小和幼兒園的學生，一連路跑4年，遇到新冠疫情停辦兩年，去年恢復舉辦，擴大到國、高中，今（2024）年共有6所幼兒園、9所國小、兩所國中和高中的應屆畢業生，今分乘文興高中校車到文興參加「Run For Future畢業生路跑」。

文興高中戰鼓舞獅為畢業生路跑熱鬧開幕，副縣長林田富、立法委員陳素月、田中鎮長蕭淑芬、田中馬拉松共同創辦人縣議員鄭俊雄及議員蕭妤亘等人共同為學生搖鈴起跑，林田富等人也領跑，他表示，通過這場路跑能讓運動種子在學子心中扎根，為畢業增添一段難忘回憶。

開辦文興高中的天主教耶穌聖心修女會接辦菲律賓耀華中學，去年耀華中學19名學生來台，到文興高中學中文，全數參加畢業路跑覺得很有意義，今年來台的32名學生又全部參加畢業路跑，學生林杰銘說，在菲律賓也有類似運動，他會參加；今天路跑有很多同伴，他享受一起路跑的快樂。

田中馬總幹事鄭宗政指出，運動i台灣田中畢業生路跑由田中馬大會與鎮內各級學校合作，多所國小把馬拉松路跑融入108課綱學校彈性課程，這場帶著師長愛與關懷的路跑，不僅考驗應屆畢業生的體力與毅力，更是一場難忘的共同成長體驗。

文興高中校長歐陽郁文表示，今年參加畢業路跑人數多達1600人，文興創辦55年，感謝田中父老支持，因此願意承辦路跑活動，提供最佳動線給應屆畢業生快樂健康的回憶。