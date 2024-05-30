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屏東50人以下小學還有9所 縣府盼辦校特色助招生

中央社／ 屏東縣30日電

屏東縣政府啟動3所國小裁併校，目前縣內學生數在50人以下的國小仍有9所，依規得評估裁併，縣府盼透過辦校特色幫助招生，屏東縣長周春米表示，要給孩子多元學習環境。

屏東縣府經審議結果，113學年度起裁併屏東市凌雲國小、高樹鄉舊寮國小、內埔鄉僑智國小等3所學校。周春米今天赴議會進行「屏東縣立學校合併或停辦評估」 專案報告，她說，裁併不是目標，是要給學童更好教育環境所做的努力。

周春米指出，學校班級人數過少對教學可能導致缺乏多樣性互動、課堂討論氛圍不足、教學資源與活動限制、評量與反饋的挑戰等影響；凌雲國小配合設立屏科實驗中學，因教育資源而整併。

另外，舊寮國小因連續5年全校總學生數低於50人以下、僑智國小則是連續4年低於50人，依據「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」第6條規定，學校連續2年學生人數未達50人得改制為分校或停辦。

周春米強調，已裁併學校是屬於社區的，將來一定也給社區使用，後續也會進行就學與生活輔導、補助交通費及交通保險費等。

至於112學年度屏東縣國小學生數在50人以下的，還有水泉國小、山海國小、新豐國小、隘寮國小、水利國小、昌隆國小、楓港國小、楓林國小及高士國小等9所學校，有多名議員追問：「是否也會陸續裁併？」

教育處回應，少子化趨勢影響，未來總學生數逐年遞減，協助增加辦校特色以利幫助招生。

周春米 小學生

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