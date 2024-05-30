新北康橋高中 提供各式舞台讓孩子探索潛能
現今多元入學管道的教育制度下，每個孩子都擁有均質教育的權利。在多樣化的升學選擇中，如何以自身的學習歷程，找到適合自己的志向發展申請大學，是一門很專業的學問。
康橋國際學校以優質的雙語教育及多元課程著稱，這樣的教育方向與孩子的表現也深獲各大學肯定，康橋國際學校新店秀岡校區在2024年的升學表現上成果斐然，無論是在國內繁星推薦或國外升學榜單上都非常亮眼。
落實多元選修 讓孩子均衡發展
中學階段是孩子多元競爭力培養的黃金時期，僅強調升學與考試的教學已不符合時勢所趨。在108課綱還未實施前，康橋就朝向讓孩子均衡發展，開設多元課程，提供各式舞台，讓孩子探索自己的潛能，累積成就感與自信並培養面對未來的能力。
康橋仿照大學選課制度，落實多元選修，在課程上由中、外師開設MUN、程式語言、管弦樂團、鐵人、平面設計、第二外語、生物藝術（Bioart）、金融戰略等課程，讓學生在康橋多元的舞台上盡情展現學習成果。
升學輔導老師 打造專屬學習目標
另外，在康橋的中學階段，每個學生都擁有自己專屬的國內外升學輔導規劃。透過專屬的升學輔導老師量身打造學習方向及目標，找到最適合自己性向及興趣的未來發展。孩子在經過課程諮詢後，完全可以自由選修、試上，然後加退選，盡情探索。
雙語班王梓洋 繁星推薦錄取台灣大學機械系
2024年中學部雙語班的王梓洋同學以繁星推薦錄取台灣大學機械系。他從小對模型、機械或各種會動的物品有高度興趣。在學校老師的發掘之下，積極參與太陽能車和機關王等競賽，都讓他收穫許多難得的經驗。在康橋就讀8年的梓洋分享，這是一所不會侷限學生興趣，鼓勵多元發展探索的學校，讓他在各種課程、社團與活動中找到未來的方向。
留學班王歆皓 申請就讀哥倫比亞大學電腦科學系
就讀國際部留學班的王歆皓同學，在2024年以優異的學業成績及精采的校外比賽成果，成功申請至美國常春藤名校之一的哥倫比亞大學電腦科學系。在康橋就讀長達15年的歆皓，除了投入資訊奧林匹亞，也積極參加校內外各種資訊競賽。此外，他也是康橋管弦樂團的一員，更在寒暑假到偏鄉擔任志工。歆皓表示，在康橋的學習生活，有機會接觸到各個發展面向，探索豐富學習歷程。
康橋國際學校秀岡校區
● 地址：新北市新店區華城路800號
● 電話：02-81952007
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言