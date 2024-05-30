新北康橋高中 提供各式舞台讓孩子探索潛能

現今多元入學管道的教育制度下，每個孩子都擁有均質教育的權利。在多樣化的升學選擇中，如何以自身的學習歷程，找到適合自己的志向發展申請大學，是一門很專業的學問。

康橋學生透過報告展示創新專題，充分展現學習熱情與獨特思維。圖／康橋國際學校提供

康橋國際學校以優質的雙語教育及多元課程著稱，這樣的教育方向與孩子的表現也深獲各大學肯定，康橋國際學校新店秀岡校區在2024年的升學表現上成果斐然，無論是在國內繁星推薦或國外升學榜單上都非常亮眼。

落實多元選修 讓孩子均衡發展

中學階段是孩子多元競爭力培養的黃金時期，僅強調升學與考試的教學已不符合時勢所趨。在108課綱還未實施前，康橋就朝向讓孩子均衡發展，開設多元課程，提供各式舞台，讓孩子探索自己的潛能，累積成就感與自信並培養面對未來的能力。

康橋高一生都要完成的單車環臺活動，為高中生活留下深刻回憶。圖／康橋國際學校提供

康橋仿照大學選課制度，落實多元選修，在課程上由中、外師開設MUN、程式語言、管弦樂團、鐵人、平面設計、第二外語、生物藝術（Bioart）、金融戰略等課程，讓學生在康橋多元的舞台上盡情展現學習成果。

升學輔導老師 打造專屬學習目標

另外，在康橋的中學階段，每個學生都擁有自己專屬的國內外升學輔導規劃。透過專屬的升學輔導老師量身打造學習方向及目標，找到最適合自己性向及興趣的未來發展。孩子在經過課程諮詢後，完全可以自由選修、試上，然後加退選，盡情探索。

康橋每年邀請學長姐傳授讀書與申請大學祕訣，讓學弟妹受益良多。圖／康橋國際學校提供

雙語班王梓洋 繁星推薦錄取台灣大學機械系

2024年中學部雙語班的王梓洋同學以繁星推薦錄取台灣大學機械系。他從小對模型、機械或各種會動的物品有高度興趣。在學校老師的發掘之下，積極參與太陽能車和機關王等競賽，都讓他收穫許多難得的經驗。在康橋就讀8年的梓洋分享，這是一所不會侷限學生興趣，鼓勵多元發展探索的學校，讓他在各種課程、社團與活動中找到未來的方向。

留學班王歆皓 申請就讀哥倫比亞大學電腦科學系

就讀國際部留學班的王歆皓同學，在2024年以優異的學業成績及精采的校外比賽成果，成功申請至美國常春藤名校之一的哥倫比亞大學電腦科學系。在康橋就讀長達15年的歆皓，除了投入資訊奧林匹亞，也積極參加校內外各種資訊競賽。此外，他也是康橋管弦樂團的一員，更在寒暑假到偏鄉擔任志工。歆皓表示，在康橋的學習生活，有機會接觸到各個發展面向，探索豐富學習歷程。