桃園打造社區高中適性亮點

大溪高中：創造多元課程教學 繁星錄取成績亮眼

大溪高中傾力為學生營造多元適性的學習環境，在113學年將設立人文社會及數理生醫實驗班，在深度與廣度兼備的課程規劃及教學，扶持學生優勢特質的盡情開展，為學生引領著「溪望高飛」的無限可能。

大溪高中在社群教師的群力共創下，適切對應學生的學習特質，發展出多元豐實且專業深化的選修課程，為學生儲備更多迎向未來的學習能量及樂於學習的多元實踐，點點滴滴的教育足跡，讓大溪高中的校訂必修「大溪學-意想不到的溪遊記」，榮獲111年全國教學卓越獎金質獎的殊榮。

大溪高中是一所不斷向上揚升的社區高中，113年高達82%繁星錄取率，成績亮眼。未來也將讓教育的璀璨，在溪望高飛的天空下持續綻放。

南崁高中：成立數理、社科法商實驗班 建置數位科技設備

南崁高中將自113學年度起成立數理及社科法商實驗班，幫助學生適性發展；並將引進中央大學、清華大學等頂尖優質大學教學資源，讓學生瞭解世界與產業最新脈動，如3D列印、光偏振電子學、商業探索微課程等，扎實學生不同領域的專業知識。今年繁星放榜，國立大學錄取多人，包括台大、清大、政大等頂尖大學。

南崁高中學生至中央大學進行雲霧實驗。圖／桃園市教育局提供

南崁高中每間教室皆配備86吋觸屏電視及互動教學系統，提升學習效果。電腦教室也備有雷射雕刻設備，讓學生創意得以實踐，並建置試題分析系統，掌握學生學習盲點；另外在高一「創客桃園」必修課程，讓學生透過Insta360環景攝影機的使用，拍攝五福宮、羊稠步道等蘆竹知名地標的360度VR教材，培養學生創客能力。

南崁高中設有普通、音樂、美術、體育班等班別，在多元的課程規劃下，讓學生能多元適性發展，展現自己的優勢特質。

平鎮高中：培育科技雙語人才 推動國際交流

平鎮高中「國際科技雙語實驗班」，培育具有國際觀與接軌未來科技時代的人才；開設國際、科技、永續、3D列印、程式設計、機器人等多樣性雙語科技課程。今年第一屆雙語實驗班同學畢業，繁星錄取陽明交大半導體工程學系、中國醫藥藥學系、政大資訊管理等頂大熱門科系。

平鎮高中與韓國姊妹校彌鄒忽外語高校交流。圖／桃園市教育局提供

平鎮高中多年推動國際教育，與韓國、日本、法國、美國、香港等地高中互訪交流及推動雙聯學制，培養學生更多元的學習、更寬廣的思辨方式。

來自巴西、義大利、美國、芬蘭等各國家的交換學生進班共同學習，以及外師入班指導聽説能力，讓平鎮高中變成全方位的國際校園，另高一學生開始接觸第二外語，開設日、義、韓、德、西等第二外語多元選修及社團課程，並提供獎勵金鼓勵學生考試通過語言檢定；平鎮高中透過國際教育的推動，讓同學瞭解，世界不再是遙不可及的國度。

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