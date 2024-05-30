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給孩子面對未來的能力 臺北AI教育節展學子科技力

聯合新聞網／ 台北訊
百齡高中AI專班學生透過機械手臂視覺辨識功能，解說資源回收分類運作方式。圖／臺北市教育局提供
百齡高中AI專班學生透過機械手臂視覺辨識功能，解說資源回收分類運作方式。圖／臺北市教育局提供

臺北首創高中AI專班 培育未來科技菁英

北市教育局（下稱教育局）積極推動人工智慧AI教育，為培育未來時代跨域人才，整合各方資源，研擬AI課程架構，並發展教學教材及資源，109年率先發布高國中小學校人工智慧AI教育教材，引導師生掌握AI科技發展脈絡。

因應科技發展，北市自109年起首創全國推動「AI專班」，規劃高中三年修習AI相關專業知識技術共20學分，包含扎根理論、專題實作課程，與國立臺北科技大學、臺灣西門子公司進行合作，結合高中教師、大學講師及業師協同教學之三師學堂，引導學生進行專題實作，培育未來科技菁英。

陽明高中AI專班學生透過生成式AI工具，將成語生成圖片進行學習。圖／臺北市教育局提供
陽明高中AI專班學生透過生成式AI工具，將成語生成圖片進行學習。圖／臺北市教育局提供

113學年度擴大辦理規劃「高級中等學校新科技學程實施計畫」，以「人工智慧」、「量子電腦」及「半導體」為主題，開放所屬高中採取「專班」、「跨校選修」、「彈性課程」等方式，扎根學生新科技專業知識，重點培育新世代科技人才。

中正高中AI專班學生專題「AI自動實驗室」進行物件自動分類。圖／臺北市教育局提供
中正高中AI專班學生專題「AI自動實驗室」進行物件自動分類。圖／臺北市教育局提供

中正、陽明、百齡3校 AI專班對準大學科技相關系所

北市中正、百齡、陽明等三所高中率先推動「AI專班」，透過產官學研合作方式，開設新科技課程，優先自校內高一新生，遴選國中會考數學科及自然科表現優異學生就讀，引導學生進行專題實作課程，應用新科技解決生活情境問題，特色專題包含：

（一）中正高中以「AI自動實驗室」專題，利用機器手臂視覺辨識的功能辨識實驗器材後，進行整理並依序放在對應位置，節省實驗室人力資源。

中正高中AI專班課程-機器手臂認知與功能操作教學。圖／臺北市教育局提供
中正高中AI專班課程-機器手臂認知與功能操作教學。圖／臺北市教育局提供

（二）陽明高中以「解決勞力短缺」專題，研究可以被機械結合自動化程式解決的工作內容，利用程式設計、開發板及硬體設備，完成自動物流、自走車、自動垃圾分類等工作。

陽明高中-透過基礎程式編寫及感測器操控機器手臂。圖／臺北市教育局提供
陽明高中-透過基礎程式編寫及感測器操控機器手臂。圖／臺北市教育局提供

（三）百齡高中以「物聯網與機器學習」專題，引導學生學習「大數據分析」、「視覺辨識」及「AIOT實務應用」等課程，結合蜂鳴器、溫溼度感測器、避障感測器、LED模組及光敏電阻模組等元件，完成自動車牌辨識、自動門、自動警報器等工作。經統計AI專班學生於升學時，逾八成學生錄取資訊科技相關科系。

百齡高中學生於Arduino UNO開發板上完成電路接線後，進行程式設計。圖／臺北市教育局提供
百齡高中學生於Arduino UNO開發板上完成電路接線後，進行程式設計。圖／臺北市教育局提供

北市高中AI教育節 學子用科技實踐未來想像

為推廣人工智慧教育成果及交流，北市教育局首度規劃113年6月15日(星期六)於國立臺灣科學教育館，辦理高中AI教育節-高中新科技學程成果發表會，現場展示中正高中、陽明高中、百齡高中、建國中學學生專題實作成果，同時透過機器手臂、機器人等豐富科技設備設計動態互動體驗活動，提供觀展者探索新科技的應用，更規劃有集點闖關兌換精美禮品活動，邀請對新科技教育有興趣親師生見證及體驗用科技開啟未來生活的想像。

（臺北市政府教育局 廣告）

北市 教育局

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