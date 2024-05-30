農業的諾亞方舟 170種台灣小米種源送入世界種子庫
國立中央大學之前北上召開記者會，欲將第一批計170種台灣小米種原，送達挪威斯瓦爾巴世界種子庫（Svalbard Global Seed Vault）。校方表示，已於挪威時間5月29日上午10點、台北時間下午4點，將台灣第一批小米種原，正式送入全球農業的諾亞方舟－斯瓦爾巴世界種子庫，也是台灣參與國際合作與永續發展的重要里程碑。
中大指出，為祝福小米種原正式入庫，台灣團隊於斯瓦爾巴世界種子庫舉行簡單儀式。北歐遺傳資源中心代表阿斯達Åsmund Asdal，介紹種子庫的功能和特色，也感謝台灣團隊提供小米種原。他特別強調，這批入庫的小米種子不是捐贈，世界種子庫只是代替儲存，「台灣永遠是這批種子的主人。」
北極入庫儀式中，由身著傳統服飾的3名台灣排灣族原住民代表，遞交種子箱給種子庫代表，將象徵繁榮和幸福的小米種子託付給遠在挪威的世界種子庫；並由農業部國家作物種原中心研究員陳述贈送感謝卡給北歐遺傳資源中心。
辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維說，小米在糧食安全、營養和永續農業上有重要角色，不但可以適應乾旱的環境、抗病力強，營養豐富。現有的農業品系，很難應付嚴重的氣候變遷，但小米可以，因此小米的種原保存與復種，攸關台灣飲食文化與氣候變遷下的農業發展。
中央大學校長周景揚則指出，台灣珍貴種子能安全儲存，對於保護全球農業遺產和生物多樣性至關重要，不僅是台灣農業和科學界的里程碑，也是全球合作和永續發展的重要一步。也期許中央大學的「台灣極地研究中心」能夠展開更多國際合作，為全球暖化研究貢獻心力。
台灣參與全球種子庫的計畫，除今年度的入庫170種小米之外，之後也將分批入庫，總計達400多種小米。藉此次任務，確保台灣象徵性的糧食作物小米能在可能出現的全球危機中留存；另一方面，也將持續推動台灣在極地科學領域的研究，增加國際學術能見度。
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