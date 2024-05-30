新北國小校長爆性騷 議員曝遭投訴仍在職

新北市某國小被控發生性騷案，有議員質詢指，偏鄉某國小校長疑似摸好幾名學生屁股，遭投訴後仍在職，甚至領導校園性平案件調查委員會。教育局長張明文強調，該怎麼處理就處理。該校長澄清，教學中不慎碰到臀部，有按程序調查中，會虛心接受調查。

市議員顏蔚慈表示，4月間收到家長透過教會向她陳情，指新北偏鄉某國小校長用權勢性騷擾、摸學生屁股，受害生不只一人，家長有投訴，事發至今校長還在職，繼續領導校園性平案件調查委員會，質疑「為何不能先調離現職，再公正調查？」

張明文回應，該案件目前正處理當中，校長仍在職做相關行政，畢竟每個個案狀況不同，還是要視情節處置。會議有外聘委員，程序會照全國標準，「因為是校長，我們標準會更高」。

顏蔚慈說，官方處置必須讓人信服，「難道摸學生屁股是輕微個案？」性騷擾調查要能以昭公信。

該校長表示，被控訴性騷很自責、難過，學校位於偏遠山區，社團直排輪老師轉調學校，為了不讓孩子失望，親自代理社團，教學中玩「鬼抓人」，直排輪行進中，容易身體往前、臀部往後，教學中發生肢體碰觸，先前已跟家長溝通，多數人表達能理解。他認為，有疑慮就該檢討，願意接受調查。