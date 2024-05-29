汐止崇德國小課桌椅老舊 市議員助更新900套

在汐止區的崇德國小，因為教室裡的課桌椅都已經20年，出現老舊損壞的情形，小朋友說寫字時還會搖搖晃晃，影響上課學習，所以，新北市議員白珮茹也向市府教育局爭取預算補助，這兩年陸續更新近900套的課桌椅，改善孩子們的學習設備。

新北市議員白珮茹表示，特地來崇德國小看看孩子，也看看這一兩年，因為原本課桌椅都已經大概20多年，常有搖晃損壞、桌面凹凸、擋板缺失等情形，雖然經工友修繕卻改善不多，汰舊換新刻不容緩，在校方提出需求之後，請市府教育局做更新，目前中年級跟高年級的課桌椅，已經全部更新完畢。

白珮茹說，新的課桌椅可以配合學生體型調整使用，希望能夠配合孩子的高度，給小朋友最適合的桌子，而更新後的桌椅材質，其實非常的紮實，小朋友用起來也比較穩固然，學習上面也比較有效率，希望在明年度，低年級的課桌椅也能更新，在大家的努力下。崇德國小的教學品質會越來越好。

崇德國小校長李顯鎮指出，學校之前的課桌椅比較老舊，有時候學生在坐的方面會比較不舒服，特別謝謝白佩如議員支持學校，因為畢竟課桌椅是基本的配備，現在太換之後，整體的教學品質有提升，學生都非常的開心。